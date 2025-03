Dos de cada tres españoles son partidarios de ampliar los espacios sin tabaco Casi el 20% de los no fumadores aspira a diario y contra su voluntad el humo de cigarrillos y vapeadores, porcentaje que alcanza el 30% cuando acude a terrazas de hostelería

Dos de cada tres españoles son partidarios de que las autoridades amplíen los espacios públicos en los que estaría prohibido fumar. Así lo indica el estudio sobre Tabaquismo Pasivo en España realizado por Separ, la asociación que agrupa a los sanitarios españoles dedicados a la neumología y la cirugía torácica, los especialistas que se encargan de luchar contra enfermedades respiratorias y cánceres como los de pulmón, que tienen como principal factor de riesgo el tabaquismo, que es responsable directo de unas 164 muertes diarias en España.

El resultado del estudio es un espaldarazo ciudadano al Plan Integral contra el Tabaquismo aprobado por el Gobierno esta primavera, que entre sus medidas estrella pretende ampliar los espacios públicos a los que se extendería la prohibición de fumar, y posiblemente también la de vapear. El Ministerio de Sanidad tiene en el punto de mira para cuando antes de final de año dicte estas nuevas restricciones al tabaco las terrazas de hostelería, las marquesinas de autobuses y tranvías y otros espacios comunitarios como las playas.

Esta medida restrictiva tendría no solo el aplauso de los ciudadanos sino también una justificación científica incuestionable, ya que uno de cada cuatro españoles que no fuma sufre sin embargo tabaquismo pasivo -con los riesgos sanitarios que eso conlleva- porque respira a diario y contra su voluntad el humo del tabaco y los gases y demás efluvios de los cigarrillos electrónicos y vapeadores. El término contra su voluntad no es una intuición o una suposición sino una certeza, ya que el 73% de los preguntados contestaron que les molesta tener que respirar los humos de los fumadores.

Los lugares donde los no fumadores sufren con mayor frecuencia esta exposición indeseada a las emanaciones de la combustión del tabaco y la nicotina, donde el 30% aspira humos de forma involuntaria, es en las zonas de ocio y, especialmente, en las terrazas de bares, hoteles o restaurantes. El segundo lugar de riesgo de tabaquismo pasivo son los propios hogares, donde respiran gases nocivos uno de cada cinco no fumadores. La tercera posición, con un 7,5% de afectados, son los entornos de los colegios e institutos y la cuarta, con el 7%, los espacios próximos a los lugares de trabajo.

Las mentiras de las tabaqueras

Los especialistas de Separ, que decidieron divulgar los resultados del estudio coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, recuerdan que el 17% de los españoles mayores de 16 años todavía fuma de forma habitual y añaden que hay otro dato que les preocupa tanto como el anterior, que el 20% de los chicos de 16 a 24 años, uno de cada cinco, son consumidores frecuentes de los denominados nuevos productos del tabaco, entre los que están los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Un hábito pernicioso, comentan, que se ha convertido ya en la nueva puerta de entrada al tabaquismo y que, en demasiadas ocasiones, los chicos usan en paralelo con el propio cigarrillo.

Explican que, en contra de lo muchos jóvenes creen o les hacen creer, estos nuevos productos del tabaco ni tienen un bajo riesgo para la salud ni ayudan a dejar de fumar. Ambas cosas, señalan, son mentiras y meros engaños de la industria tabaquera para contrarrestar las campañas institucionales contra el cigarrillo tradicional y para poder, así, seguir vendiendo. De hecho, abogan porque el paquete de medidas del nuevo plan contra el tabaquismo que prepara el Gobierno proteja a los jóvenes contra estos nuevos productos del tabaco y les abra los ojos sobre sus múltiples riesgos.

