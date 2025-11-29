HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

EP

Detectados cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalís muertos en Barcelona

Lo ha anunciado el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat

EP

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:51

Comenta

El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha anunciado que se han detectado cuatro casos nuevos de peste porcina africana en cuatro jabalís ... muertos, en el mismo radio de afectación que los primeros que se econtraron este viernes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en la zona de Collserola.

