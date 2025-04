El caos de la sanidad madrileña destapa la falta de médicos en España

El caos de las últimas semanas en la sanidad madrileña ha destapado un problema que se convertirá en estructural en España. Las comunidades autónomas necesitan ... más médicos de los que están disponibles: la jubilación de profesionales prevista para los próximos años, las dificultades para formar nuevos doctores y la fuga de talento ponen en dificultades un sistema que afrontará, además, grandes retos, como el envejecimiento de la población.

El colapso de la atención primaria

Desde 2019, el número de consultas atendidas por los médicos de atención primaria ha crecido el 12%, según los datos del Ministerio de Sanidad, aunque los profesionales estiman un aumento de la carga de trabajo de hasta el 40% debido a que los doctores que permanecían en sus puestos se debían hacer cargo de los pacientes que no podían atender los profesionales que se cogían la baja por la covid-19 o por problemas de ansiedad o depresión, que se dispararon durante la pandemia. Mientras, en el mismo periodo, se reducía el número de profesionales: en 2021 había en España 126 médicos de familia menos que en 2021 (29.601 frente a 29.727) y 28 pediatras menos (6.474 frente a 6.502). El Foro de Atención Primaria calcula que en España se necesitarían, ahora mismo, 6.000 médicos de familia.

Jubilaciones

Salvo un cambio radical en los próximos años, la falta de médicos se agravará. En el periodo 2022-2032, en España se jubilarán más de 70.000 médicos, según un informe del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, que calcula que entre 7.000 y 8.000 doctores se retirarán cada año. Uno de cada tres médicos activos (el 33,8%) tiene más de 55 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que provocará un agujero que la lenta incorporación de nuevos profesionales no cubrirá.

Fuga de talento

España es una gran cantera de médicos para toda Europa. Entre 2011 y 2021 han emigrado unos 18.000 facultativos, según el cálculo del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que en ese periodo emitió 24.763 certificados de idoneidad, aunque solo el 73% de los solicitantes lo pidió para ejercer en otro país. Las precarias condiciones laborales empujan a los médicos a la emigración. En España, los médicos ganan de media 53.000 euros (51.000 en la atención primaria), frente a los 95.000 de Francia, los 125.000 de Alemania o los 130.000 de Reino Unido. «Muchos profesionales se tienen que buscar la vida y se van donde tienen buenas condiciones. Si se recuperara a todos los médicos que se han marchado, habría suficientes, pero para ello tenemos que devolver al profesional sanitario el prestigio que ha tenido siempre», afirma Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria.

Nuevos médicos

El itinerario para formar nuevos médicos es un camino plagado de obstáculos, desde la universidad hasta la elección de especialidad, una dificultad a la que Andalucía puso voz en el Consejo Interterritorial del 8 de octubre. Ese día, la Junta pidió al Ministerio de Sanidad un aumento del número de plazas MIR (Médico Interno Residente) y un incremento de la cifra de unidades docentes ante «la falta de profesionales y las jubilaciones que se van a producir a corto plazo en la sanidad pública». En el curso 2022-2023, unos 20.000 alumnos trataron de matricularse en las 7.445 plazas (147 más que en 2021-2022) que ofertaron las 46 facultades de Medicina de España. Cada año terminan la carrera alrededor de 6.700 estudiantes y en principio, la cifra encaja con los médicos que se jubilan anualmente, de manera que se podría producir el relevo generacional. Pero la fuga de talento al extranjero, entre otros factores, trunca este cálculo. Y si se necesitan médicos, ¿por qué no se abren más facultades de Medicina? La respuesta es compleja: para empezar, porque abrir una facultad requiere una gran inversión económica y porque la nota de corte de Medicina es muy alta, de forma que no todos los que querrían cursar la carrera podrían hacerlo. Además, harían falta 3.800 nuevos profesores para cubrir las necesidades de las nuevas facultades, según un informe de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina. En este sentido, Sanidad reconoce «la rigidez de criterios para acreditar a nuevos docentes», aunque trabaja con el Ministerio de Universidades para agilizar los trámites. Un dato: la edad media de acceso a la plaza de profesor titular se eleva hasta los 56 años. Y los resultados no se verían en el corto plazo: la formación de un médico requiere 12 años, entre la carrera y el MIR.

Plazas MIR

Una vez superada la universidad, los egresados deben especializarse, otro filtro en el camino de la formación. En el último examen, en enero, 12.477 se presentaron para conseguir alguna de las 8.188 plazas ofertadas en las pruebas MIR. Las especialidades más demandadas fueron Cardiología, Dermatología y Cirugía Plástica, como ocurre tradicionalmente, pero quedaron sin cubrir 200 plazas de médico de familia, un campo poco atractivo por el sueldo, los horarios y en general, por las malas condiciones de trabajo. Para el próximo año, el Ministerio de Sanidad ha anunciado un aumento de plazas de médicos especialistas, hasta las 8.503, y si no puede cubrirlas con médicos españoles, tratará de hacerlo con profesionales extracomunitarios, pero los candidatos se encuentran con grandes dificultades para homologar los títulos conseguidos en el extranjero.

Otros problemas

En algunas comunidades, problemas logísticos que no tienen que ver con el ámbito sanitario también suponen una barrera para los médicos. En Baleares, especialmente en Ibiza y Formentera, los sanitarios luchan contra los elevados precios de los alquileres, que a veces son más altos que sus sueldos. Mientras, el número de MIR que eligen realizar la especialidad en hospitales de Zamora, Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora es mínimo.