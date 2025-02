Las adolescentes españolas hacen la mitad de ejercicio que los chicos

Los jóvenes españoles tienen un grave problema de sedentarismo. Pediatras, autoridades sanitarias y expertos de toda clase alertan desde hace meses que no llegan ni ... a la mitad los chicos y chicas de 15 a 25 años que cumplen con los 60 minutos diarios de actividad física moderada y vigorosa, que no deportiva, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera casi indispensable para potenciar a esa edad clave la salud física y mental y el rendimiento académico.

Varios estudios apuntan a que posiblemente estamos ante la infancia y juventud españolas más sedentarias, entre quienes la inactividad aumenta año tras año al mismo ritmo que las horas de ocio estático que dedican a las pantallas de móvil, ordenador y televisor, lo que contribuye a que registren tasas de sobrepeso y obesidad a la cabeza de Europa.

Ahora un nuevo estudio, además de confirmar el bajo nivel de actividad física general de los adolescentes, desvela que en el caso de las chicas de entre 12 y 16 años el problema tiene ya una dimensión casi alarmante.

Los jóvenes españoles de estas edades que siguen la recomendación de ejercicio diario de la OMS no alcanzan ni la mitad, son el 49%, pero es que entre las chicas las que cumplen ese mínimo de actividad no llegan ni a la mitad que sus compañeros. Se quedan en el 23%. Cumple menos de una de cada cuatro. Así lo indica un trabajo realizado por investigadores del deporte de la Universidad Politécnica de Madrid con el apoyo de Fundación Mapfre y del consejo de colegios de profesionales en educación física y deporte, que entrevistaron para el análisis a 3.578 alumnos de primero a cuarto de la ESO.

Las cifras 23% de las adolescentes no llega a un nivel básico de ejercicio diario, la mitad que ellos.

20,6% de las chicas de 12 a 16 años no hace actividad física alguna ajena a las obligadas en clase.

80% de las alumnas de ESO rehúye participar en deportes de competición, que no le gustan.

Dos terceras partes de las chicas no alcanzan el nivel de ejercicio diario básico, pero es que casi el 21% limita su esfuerzo al mínimo. No hace durante la semana actividad física o deportiva alguna que no sea la obligada durante la clase de Educación Física. Una vez más, las adolescentes que llevan su inactividad al máximo son el doble que sus compañeros de instituto en idéntica situación, que no pasan del 9,2% de los encuestados.

Buena parte de estas chicas centra su ejercicio físico en los paseos, el 15% tienen como actividad principal el baile y en una cantidad algo menor el patinaje. Entre las que practican deportes abundan el baloncesto (casi 9%), el voleibol (8,6%) y en menor medida el fútbol, con el 7,3%. Con los chicos las cosas son bastante más tradicionales. Casi la mitad, el 48%, queman sus calorías jugando al fútbol, seguidos por el baloncesto (10,7%) y las actividades de gimnasio (7,4%).

Deporte solo por diversión

Pese a estos bajísimos niveles de ejercicio, siete de cada diez adolescentes indicó que le gustaría hacer alguna actividad física adicional, bien probar algún deporte o variar el que práctica.

Los más aludidos fueron el voleibol, el baloncesto y el fútbol, pero también el baile y actividades al aire libre como el surf o la escalada. Pero eso sí, quieren practicarlas a su manera, solo para disfrutar y divertirse en compañía de sus amigas.

Este comentario está entroncado con una de las razones con que justifican por qué tienen la mitad de actividad que ellos. A la gran mayoría no le gusta los deportes competitivos, que son los más accesibles para la mayoría por oferta de equipos y de instalaciones deportivas. De hecho, solo el 36% de ellas están encuadradas en equipos y ligas frente al 61% de ellos. Ni les gusta la competición, en la que no se sienten ni cómodas ni seguras, ni estos deportes están entre sus opciones preferidas.

Las otras dos grandes razones con que explican su baja actividad son que no tienen tiempo después de terminar sus deberes escolares y las tareas que le encomiendan en casa y que, además, no encuentran lugares donde practicar con facilidad deporte. Se lamentan de que los patios escolares y las canchas y pistas públicas están habitualmente copadas por los chicos.

Los expertos proponen, para aumentar las chicas que hacen ejercicio, que tanto los centros educativos como las autoridades fomenten actividades físicas alternativas al deporte de competición, que sean más equitativos en el reparto de recursos entre sexos y que creen espacios recreativos al aire libre más acogedores para las adolescentes.