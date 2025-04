La Guardia Civil advierte: no debes retirar un nido de golondrinas

Martes, 23 de agosto 2022, 17:09 Comenta Compartir

¿Las golondrinas han anidado en tu casa y no sabes qué hacer? Pues destruir su nido no es una opción. Su destrucción de nidos está penada según el Real Decreto 139/2011 con fecha de 4 de febrero. Por su parte, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, también prohíbe expresamente eliminar o quitar los nidos de las aves protegidas. Así lo recuerdan Guardia Civil y Policía Nacional, que nos advierten de que no es solo «por la multa»: «Las golondrinas, los vencejos y los aviones comunes comen hasta 800 insectos/día. No hay insecticida + eficiente ni + ecológico. Antes de retirar sus nidos porque ensucian consúltalo con la autoridad municipal. Están protegidos por la Ley de Patrimonio Natural», escriben desde la Guardia Civil.

La ley señala lo siguiente: «Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior».

Por tanto, ninguna persona puede destruir los nidos de estas aves, salvo que tenga un permiso especial de la Administración, algo que ha recordado también en otras ocasiones la Guardia Civil.

En el Día Mundial de las Aves Migratorias, la Policía Nacional también quiso remarcar esta advertencia: «Te recordamos que volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar... Y tú deberás respetarlos porque destruir sus nidos puede suponer una infracción. Son una especie protegida que mantienen a raya a los mosquitos».