¿Qué reformas puedo hacer en casa sin pedir permiso a la comunidad? Esto dice la ley

Sábado, 7 de junio 2025

Hacer obras en casa suele ser un paso necesario para mejorar la calidad de vida, ya sea reformar una cocina, renovar un baño o redistribuir el espacio interior. Pero si vives en un edificio con más vecinos, ¿puedes hacer reformas libremente o necesitas autorización de la comunidad? La respuesta está en la Ley de Propiedad Horizontal, concretamente en su artículo 7.

La normativa permite a los propietarios modificar su vivienda siempre que las obras no afecten a elementos comunes, no comprometan la seguridad del edificio ni perjudiquen a otros vecinos. En esos casos, no es necesario solicitar permiso a la comunidad, aunque sí se debe informar previamente al presidente o al administrador.

Esto significa que trabajos como tirar tabiques no estructurales, cambiar suelos, pintar paredes o hacer pequeñas reparaciones pueden llevarse a cabo sin el visto bueno de la junta de propietarios, siempre que no se altere la estructura o se generen molestias excesivas.

¿Cuándo es obligatorio pedir autorización?

Cuando las obras afectan a la fachada, la estructura del edificio o a cualquier elemento común así como como instalaciones, tejado, bajantes o zonas compartidas, será obligatorio obtener la aprobación de la comunidad. En algunos casos, como la instalación de un aparato de aire acondicionado en la fachada o cerrar una terraza, se requerirá incluso la unanimidad de los propietarios.

Aunque la ley no exige comunicar reformas menores, es aconsejable hacerlo. Informar a los vecinos ayuda a evitar malentendidos y conflictos, sobre todo si las obras implican ruido o movimientos frecuentes en zonas comunes. Colocar un aviso en el portal o el ascensor con los horarios previstos puede marcar la diferencia.

Además, es importante respetar los horarios establecidos para trabajos ruidosos: de lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 horas (hasta las 20:00 si se usan máquinas pesadas), y los fines de semana, de 9:30 a 21:30. También existe un límite legal de ruido dentro de las viviendas, que no debe superar los 60 decibelios.

Otros aspectos legales a tener en cuenta

Además del permiso vecinal, algunas reformas requieren licencia municipal. Es fundamental consultar con el ayuntamiento si la obra que se va a realizar necesita autorización, ya que actuar sin ella puede derivar en sanciones. Asimismo, si se va a generar escombros, es importante gestionarlos adecuadamente y proteger los espacios comunes, como escaleras o ascensores, para evitar daños.