Cómo reclamar si te cobran por rectificar tus datos del billete de avión

Ninguna aerolínea o agencia de viajes puede cobrar por corregir los datos personales en cualquier reserva. La AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) ha dictaminado en una resolución que «cualquier cambio que no suponga el cambio de un pasajero por otro, deberá entenderse como un ejercicio de derecho de rectificación y, por ende, deberá ser tratado gratuitamente».

Eso sí, el cliente deberá demostrar fehacientemente -con la presentación de su documento de identificación- que se trata de la corrección de una errata y no un cambio de pasajero, ya que el cambio de pasajero sí que podría suponer un coste adicional.

El caso

La resolución tiene como origen una reclamación de julio de 2019, ejercida por parte de un cliente francés sobre la agencia de viajes eDreams. El usuario, tras detectar un error en su nombre, trató de contactar con la empresa en aras de solicitar su rectificación. Para sorpresa del pasajero, la compañía le cobró 50 euros más por la modificación.

El reclamante consideró que dicha acción no cumplía con el artículo 12.5 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); no obstante la agencia reaccionó positivamente con, no solo la devolución de esos 50 euros, sino con el coste íntegro del billete.

La AEPD calificó como ilegal cualquier práctica corporativa consistente en cobrar o impedir la simple corrección de datos personales; sin embargo, la respuesta de eDreams hacia el cliente y su ausencia de antecedentes en casos de este estilo fueron valorados de forma positiva por la Agencia Española de Protección de Datos, que calificó la infracción como «leve» y decidió no aplicar ninguna multa administrativa:

«[...] atendiendo a que no constan antecedentes en esta Agencia de EDREAMS por haber cobrado al interesado al ejercitar su derecho de rectificación y a que, ni bien tuvo conocimiento de la reclamación, EDREAMS procedió a devolver el importe cobrado por la rectificación del nombre a la parte reclamante así como el resto del billete a modo de compensación [...] se considera conforme a Derecho no imponer sanción consistente en multa administrativa y sustituirla por dirigir un apercibimiento a EDREAMS«.

Cómo actuar en casos similares

El Centro Europeo del Consumidor de España recomienda que, en caso de sufrir una situación de tales características, en la que se perciba un cobro por rectificar datos personales, se deberá proceder de la siguiente manera:

En primer lugar reclamar por escrito a la empresa y, de no haber respuesta satisfactoria en el plazo de un mes, dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos. Cabe destacar la recomendación del Centro Europeo del Consumidor, que sugiere pagar a la empresa el importe solicitado si es imprescindible para viajar y, a posteriori, reclamar la devolución.

Esta resolución sirve como antecedente y base para posibles futuros lances, quedando claro que, siempre y cuando sea una corrección de los datos personales y no una modificación por datos de otra persona, el interesado tendrá derecho a cambiarlos sin coste alguno.

