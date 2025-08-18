Reciclar en verano: el reto de mantener los hábitos en chiringuitos y campings La mayor afluencia a zonas turísticas y de ocio obliga a reforzar los sistemas de separación de residuos en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, según Ecoembes

El verano trae consigo un cambio de escenario para el consumo: menos comidas en casa y más tiempo en terrazas, chiringuitos o campings. Este desplazamiento de los lugares donde se generan residuos hace más difícil mantener las rutinas de separación y reciclaje que se siguen durante el resto del año.

Para adaptarse a esta realidad, Ecoembes, que gestiona el reciclaje de envases domésticos en España, trabaja con administraciones y empresas turísticas para acercar los contenedores a los puntos donde se consume. Según explica Ana Menéndez, especialista de la organización en Cataluña, «en verano la gente se relaja y los buenos hábitos de reciclaje pueden quedar en segundo plano. Por eso actuamos en espacios como chiringuitos o campings, para que ningún envase reciclable se quede atrás».

Menéndez detalla que los lugares donde más se concentra el esfuerzo son «los chiringuitos, los campings, las colonias de verano y los campamentos», espacios con un alto flujo de visitantes y un consumo muy vinculado a envases de un solo uso. Allí, Ecoembes no solo entrega contenedores y papeleras adaptadas, sino que también proporciona formación específica al personal, que en muchos casos es eventual y trabaja solo en temporada. «Les ayudamos con medios que sean prácticos: bolsas y papeleras de colores fáciles de mover, que ocupen poco espacio y se adapten al local. No podemos poner un contenedor de calle en la terraza de un chiringuito», explica.

En la Costa del Sol, la recogida selectiva en el sector hostelero comenzó en 2016 y en 2024 se amplió a 182 chiringuitos, que recibieron más de un millar de contenedores y papeleras. En Huelva, tres campings, once hoteles, un puerto deportivo y un centro comercial cuentan ya con 94 contenedores equipados con sensores que registran el nivel de llenado y permiten planificar las rutas de recogida.

En Cataluña, un proyecto piloto en los campings Eucaliptus (Amposta) y L'Ametlla (L'Ametlla de Mar) ha analizado cómo se separaban los residuos antes de intervenir. A partir de ese diagnóstico, se entregaron 250 contenedores amarillos y azules, 100 papeleras y se impartió formación al personal. A final de verano se volverá a evaluar para comprobar si ha mejorado la separación de envases, papel y cartón, vidrio y materia orgánica.

«El objetivo es que tanto el residuo que genera el establecimiento como el que dejan los clientes acabe en el contenedor que corresponde. Y para eso hay que dar medios, formación y también explicar el porqué, porque si el usuario entiende la importancia de separar, es más fácil que lo haga», concluye Menéndez.

