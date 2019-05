- Cuando juegan a cualquier deporte Irlanda y España, ¿usted con quién va?

- Como sabe, ya no tengo pasaporte irlandés pero no por ello siento que he traicionado a Irlanda. Además, podría recuperarlo en cualquier momento. Dicho eso, no voy con ninguno. No me interesa demasiado el deporte como espectáculo, aunque he sido muy deportista.

- ¿Qué deportes practicaba?

- Jugué tres años al rugby en la primera división de Irlanda, en el Old Wesley. Era ala izquierda. Con todo, mi gran deporte era el criquet. Pero el problema era que resultaba incompatible con ser hispanista porque me pasaba aquí los veranos.

- ¿Qué autores le gustan más a alguien que fue profesor de Literatura española?

- Vuelvo una y otra vez al 'Quijote'. Es una obra absolutamente genial y me fascina lo que Cervantes dice entre líneas. España se justifica por un solo libro, ese. A partir de ahí, me gustan mucho Pérez Galdós, Baroja... y de los actuales Javier Marías, Muñoz Molina, Manuel Vicent...

- ¿A cuál de estas arraigadas costumbres españolas se ha sumado con más entusiasmo: la siesta, trasnochar, hablar en voz muy alta, criticar a todo el mundo, ser solidarios con causas ajenas?

- Ya le he dicho antes que me levanto muy pronto, así que no trasnocho. La siesta la combino con el yoga. En otros aspectos tengo una relación de amor-rabia con España, como la tuve con Irlanda. No me gusta que no se escucha al otro, el ruido que algunos hacen autoproyectándose. Soy muy machadiano: para dialogar, primero hay que preguntar y luego escuchar. Aquí todo el mundo se interrumpe. Quisiera una España más machadiana.

- ¿Joyce o Baroja?, ¿jamón ibérico o algún plato irlandés?, ¿whisky o vino?

- Joyce, aunque me guste mucho Baroja. Sin Joyce yo no soy dublinés. Leo unas páginas de 'Ulises' o 'Los muertos' y estoy allí. Irlanda tiene poca gastronomía, así que ahí tampoco tengo duda: jamón ibérico, aunque cada vez como menos carne. Y bebo poco whisky pero lo adoro. En cambio, soy incapaz de dejar de beber media botella de vino cada noche. Los vinos españoles, todos, son fantásticos.