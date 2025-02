Somos como mariposas que vuelan durante el día pensando que lo harán para siempre», dejó dicho Carl Sagan. Lo escucha y sonríe Fernando Valladares (Mar de Plata, Argentina, 1965), ecólogo y profesor de Investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), premiado divulgador de ... referencia sobre cambio climático y autor de 'La Recivilización. Desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo', editado por Destino. «Flipé la primera vez que contemplé ciervos y rapaces», cuenta Valladares a las siete y media de la mañana, hora de la entrevista dada la endiablada agenda que lleva estos días. Derrocha vitalidad.

- ¿Qué piensa que es cierto?

- Que nuestra supervivencia nunca ha estado tan amenazada como ahora; debemos repensarnos para seguir adelante, y cambiar de rumbo cuanto antes. No queda otra que desmontar nuestro modelo socioeconómico.

- Empezamos bien.

- Tranquilo [sonríe], es posible hacerlo y de ese modo no solo viviremos más, también mejor.

- El caso es que dice usted que no es la mitad de buen científico que muchos de sus colegas...

- A cambio, tengo mi gracia dando buenos titulares [risas]. Soy un currante de la ciencia convencido de la importancia de una buena labor de divulgación. Puede que haga veinte años que ya andaba en TVE alertando sobre las sequías, por ejemplo, pero entonces el cambio climático sólo interesaba en verano, cuando no había vida parlamentaria y se necesitaban noticias. Y allí estaba yo, de guardia [sonríe], aprovechando la ocasión.

- ¿Y ahora?

- Por desgracia, ya hace años que se habla del tema todo el año. Es bueno que se hable de medioambiente, pero son malos los motivos por los que se hace: está hecho un desastre.

- ¿Por qué dice que se siente como Sísifo?

- Porque no te puedes relajar, porque cuando crees que por fin se ha avanzado lo suficiente en conciencia ambiental la realidad te demuestra que no es así, y de nuevo hay que volver a explicar la zoonosis y tantas otras cosas con las que nos estamos jugando el futuro. Y hay que contar, entre las dificultades, con los negacionistas y las múltiples chorradas que circulan por las redes.

Acción

- ¿Sobre todo qué falta?

- Acción. La conciencia ambiental lograda hasta el momento no se traduce en acción. Por ejemplo, las estadísticas muestran que los españoles y las españolas, como en muchos países de nuestro entorno, están preocupados por la degradación ambiental, lógico teniendo en cuenta lo que está pasando en el planeta, pero toda esa preocupación no se traduce en acciones valientes, ni en las medidas necesarias de calado que deberían tomarse por parte de los políticos, las grandes empresas y de la propia sociedad; todos tienen que empujar en la misma dirección. Pero ni los políticos, ni las grandes empresas, sobre todo, parecen querer ponerse a remar.

- ¿La enfermedad le ha hecho más fuerte?

- El maldito linfoma con el que estuve luchando a brazo partido me ha hecho más fuerte. Un año y medio en los que derramé sangre, sudor y lágrimas. Tengo un amigo un poco extremo que me dio la enhorabuena cuando contraje el linfoma. Con el tiempo, comprendí que, si bien no es algo para celebrar, ni para dar la enhorabuena, indudablemente te humaniza, te hace aterrizar y cambiar tus prioridades. La enfermedad me ha hecho valorar muchísimo el presente; poco antes de enfermar, arranqué con los canales de 'La salud de la humanidad', pero cuando de verdad me di cuenta de la importancia de la salud me cayó la del pulpo con una tremenda enfermedad. Y luego llegó la covid y eso me reafirmó en la idea de que un medioambiente en condiciones es una de las fuentes de salud, y lo contrario de enfermedad. Valoro mucho el presente, he tenido la suerte de no estar ya bajo tierra.

- ¿Y el pasado?

- No deberíamos poner demasiado peso en él; está bien que sirva de referencia, pero puede ser un lastre si nos enzarzamos en la melancolía, en la nostalgia...; ni tampoco ganamos nada poniendo demasiado énfasis en el futuro, en el sentido de dejar objetivos y actuaciones 'para cuando seamos más listos', 'más mayores', 'más maduros'... Con lo que contamos es con el presente, bastante jodido como para que nos crucemos de brazos.

- Recuerda en su libro que el 15 de noviembre de 2022 nació, en la República Dominicana, Damián, el bebé con el que la población humana alcanzó la histórica cifra de 8.000 millones de personas. ¿A qué planeta llegó Damián?

- A un planeta convulso donde hay mucha hipocresía y falsedad, a un planeta incapaz de avanzar en algunos desafíos vitales para la supervivencia de nuestra especie. Un planeta en el que la capacidad de tantos millones de pobres para hacerse oír es muy pequeña. Un mundo que va rumbo al colapso sin que queramos terminar de aceptarlo. Además, Damián ha venido a la vida en el sur global, un lugar donde abrirse paso cuesta todavía más. Ojalá salga fuerte de espíritu, porque hablando de un planeta más enfermo de lo que nos parece en el norte global, donde tenemos tecnología, músculo financiero, infraestructuras, etcétera, lo que nos permite amortiguar más los impactos del cambio climático, necesitamos personas así. Nosotros enseguida tuvimos vacuna cuando hacía falta, pero muchas personas en el mundo se quedaron sin vacunar.

- ¿Qué es una realidad?

- Que la contaminación atmosférica mata a nueve millones de personas cada año, mucho más de lo que mató la covid, una enfermedad de origen animal transmitida a los humanos por una desafortunada relación con la fauna y los ecosistemas, que provocó siete millones de muertos en sus tres primeros años de existencia. Y la situación más dramática afecta sobre todo a los habitantes del sur global. El planeta está enfermo para todos, pero algunos tenemos más capacidad de tomarnos un ibuprofeno...; la enfermedad es la misma, pero no a todos nos hace sufrir lo mismo.

- ¿Y esa enfermedad en qué punto está?

- De los nueve límites físicos, químicos y biológicos planetarios que la ciencia establece para ser sanos y tener un futuro y una cierta propiedad, hemos rebasado seis...; vamos rápido hacia niveles de insostenibilidad.

- Destaca que destinamos muy poco dinero «a defendernos de lo que de verdad nos mata: cambio climático, contaminación, pérdida de biodiversidad».

- Sí, así es por muy sorprendente, irresponsable y hasta suicida que parezca. La pregunta es: '¿por qué no avanzamos pudiendo avanzar, por qué no resolvemos pudiendo resolver'?

- Eso es, ¿por qué?

- Pues porque nos dedicamos a ponernos zancadillas a nosotros mismos en forma de mentiras, de hipocresía, de no hablar claro...; o bien negamos la realidad, o bien triunfa el egoísmo individual o colectivo, o bien huimos hacia delante. Hay quienes se dedican a prometer cosas imposibles, y quienes se lo creen; unos prometen un milagro y otros quieren creer en él. Y, mientras, a quienes saben de verdad les cuesta ser escuchados.

Comer o no carne

- Aporta el dato en 'La Recivilización' de que la pérdida y el desperdicio de alimentos le cuesta al mundo más de mil millones de euros al año.

- ¡Es una pasada! Con la coartada de alimentar a la humanidad, el sistema alimentario se ha convertido en un disparate. Precisamente, porque producimos tanta comida hay gente que se muere de hambre; es precisamente el modelo productivista, que se apoya en producir mucho y en ganar todo el dinero que se pueda, el que hace que la gente se muera de hambre. Hay que producir de otra manera, con otros ritmos, con más sostenibilidad y proximidad, y sin encarecer algunos precios de alimentos básicos por pura especulación. El actual sistema alimentario es una de las principales amenazas para la humanidad. Hemos convertido cosas imprescindibles, como el agua y la energía, en negocio, y eso nos ha llevado, en buena medida, al punto donde estamos.

- ¿En qué confía con respecto a lo que usted considera un consumo desmesurado de carne?

- En que autoridades y gobiernos se rindan a la evidencia de que en Europa comemos carne en exceso, y legislen libres de la influencia de sectores y empresas con indisimulables conflictos de intereses. Y creo que esto acabará ocurriendo. Hay cosas que caerán por su propio peso, si bien habría que darse un poco de prisa para que caigan rápido. No se trata ya de un asunto a largo plazo, con respecto al calentamiento global ya hemos rebasado puntualmente el grado y medio. Y, por ejemplo, situaciones dramáticas por la falta de agua ya las estamos viendo en buena parte de la península; Cataluña ha declarado por primera vez en su historia la emergencia hídrica.

- A favor resalta la iniciativa legislativa popular para darle entidad jurídica al Mar Menor.

- Reunió más de medio millón de firmas y fue aceptada en el Congreso para elevarse a ley. Por primera vez en Europa se le reconocen derechos propios a algo no humano. Significa aceptar que la naturaleza tiene derechos y que tenemos que cambiar nuestra relación con ella. Es un precedente muy importante. Ya no se trata de sentir lástima por el pobrecito lince, sino de reconocerle y conferirle derechos a la naturaleza, que no está para ser explotada y sojuzgada por nosotros. Si los ecosistemas los explotas literalmente a muerte, lograremos no solo la suya, sino también la nuestra.

- Ahí está el primer ministro británico, Rishi Sunak, intentando dar marcha atrás en las políticas ambientales de su predecesor.

- También Europa está dando marcha atrás. Europa se ha relajado, increíblemente, en la implementación de medidas de conservación y protección ambiental, en aras de la producción energética y la actividad económica, y eso que estamos bajo el paraguas teórico de un 'Green Deal', de un Pacto Verde Europeo. Es muy preocupante.

- Pese a todo, insiste en que no es momento de bloquearse por el pánico.

- Exacto, tenemos que buscar motivaciones para canalizar la preocupación hacia una acción sensata, empezando por cuidarse a uno mismo porque necesitamos que salga nuestra mejor versión. Tenemos que cuidarnos porque nos espera un camino complicado. El panorama es bastante desalentador, y nos va a tocar remontar un partido que vamos perdiendo por 4 a 0.