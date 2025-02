Puff Daddy, del rey del rap en apuros

Puedes llamarlo Puff Daddy, pero también P. Diddy o, simplemente Diddy, e, incluso, Brother Love, el último apodo. En el mundo del espectáculo también es conocido como Sean John Combs, su verdadero nombre. Posiblemente, este neoyorquino de 54 años necesite tantos alias porque su múltiple ... actividad no se abarca con una sola denominación. No se trata sólo de una figura del rap y el hip hop, cantante y productor, empresario y filántropo, sino de un icono de la cultura pop de las últimas décadas. Pero ni siquiera los mitos escapan a la ola de acusaciones de violencia sexual. Cuatro acusaciones lo han situado en el ojo del peor huracán.

La vida de este hombre polifacético siempre ha estado relacionada con la polémica. No obstante, los últimos acontecimientos resultan excesivos incluso para alguien como él. Todo comenzó con la demanda presentada por su ex novia Cassie Ventura el pasado 17 de noviembre en la que lo acusaba de violación, tráfico sexual y abuso físico. Los abogados de Combs mostraron gran cintura y se llegó a un acuerdo tan rápidamente que la solicitud fue retirada veinticuatro horas después.

El equipo legal no contaba con el efecto llamada que provocan estas iniciativas en la época del 'Me Too'. En una semana llegaban otros dos requerimientos que alegaban la comisión de agresiones sexuales y el 6 de diciembre, el Tribunal de Distrito de Manhattan recibía una más en la que una mujer aseguraba que la había violado cuando tenía 17 años.

El aludido ha negado las acusaciones y prometido luchar por su nombre y el de su familia. Debe hacerlo rápido. Cuando alguien aparece en este tipo de dianas, los perjuicios económicos se manifiestan de inmediato. Los almacenes Macy's ya han anunciado que dejaran de vender su línea de moda, el rapero ha renunciado a la presidencia de la cadena RevoltTV y varias firmas se han desligado de un negocio de comercio 'online'. Ahora bien, sin duda, la mayor humillación procede de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Grabación, anfitriona de los Grammys, que ha anunciado que «reconsiderará» su invitación para que acuda a la entrega de los premios el próximo mes de febrero.

Los frentes son diversos y complejos, pero la vida de Combs abunda en superlativos y retos judiciales. Su éxito en la música, de dimensiones descomunales, se ha visto, a menudo, empalidecido por capítulos rodeados de polémica e, incluso, violencia. El primero de esos episodios tuvo lugar cuando contaba dos años. Entonces, su padre Mervin Earl Combs, su padre, al que se le adjudicaba cierta relación con un narcotraficante, resultó acribillado en su propio vehículo.

El joven Puff estudió negocios en la Universidad de Howard aunque abandonó su carrera en el segundo año. Volvió casi treinta años después para recibir un Doctorado Honoris Causa. A lo largo de ese periodo ya había mostrado con creces sus habilidades innatas para tal desempeño. Aquel estudiante se había convertido en un magnífico empresario con una fortuna estimada en mil millones de dólares, tres premios Grammy y un emporio con intereses tan variados como la producción audiovisual, la moda y el ocio.

Su olfato para los talentos musicales le permitió ascender en el sello Uptown Records y, posteriormente, crear Bad Boy Records, su propia firma. Desde esta posición de privilegio, ha trabajado con cantantes de la talla de Mary J. Blige, TLC, Mariah Carey o Boyz II Men. No sólo se ha beneficiado de la calidad ajena. 'No Way Out', el primero de sus discos propios, vendió 7 millones de copias.

El halo de oscuridad ya estaba allí. Los raperos de la costa este, a la que pertenecía, se enfrentaron a los de la oeste, una pugna que, presuntamente, se saldó a tiros. Notorious BIG, uno de sus representados y amigo íntimo, fue asesinado en 1997. Un año antes, Tupac Shakur, rapero domiciliado en Los Ángeles, había sido abatido mientras aguardaba dentro de su auto el cambio de luz de un semáforo. Puff Daddy dedicó la canción 'I'll Be Missing You' a su colega perdido y coronó las listas de éxitos durante meses. Pero ni siquiera entonces el cielo brilló despejado. El compositor había 'sampleado' sin su permiso la famosa 'Every Breath You Take', compuesta por Sting.

La ruptura con JLo

La muerte violenta de los dos colosos del rap no es el único capítulo negativo de envergadura en la vida de Combs. Su incidente en el club New York en 1999 obtuvo también gran cobertura mediática. Según la acusación del fiscal, un altercado del artista con un cliente desembocó en una refriega. Aunque estaba acusado de cuatro cargos, fue declarado inocente en el juicio. Su única pérdida relevante fue el noviazgo con Jennifer López, con la que acudió al local.

La trayectoria de Puff Daddy, Diddy o Brother Love, ha seguido con una intensa actividad que incluye álbumes propios, de gran éxito, producciones e incursiones en la televisión y el cine, caso de su actuación en la oscarizada 'Monster Ball'. El rap, convertido en un fenómeno multitudinario, sobre todo en Estados Unidos, ha proporcionado grandes recursos, aunque también ha sido acusado de fomentar una imagen subordinada y cosificada de la mujer. Sus partidarios por su parte, han alegado que, como otros géneros, ha sido utilizado por hombres machistas para difundir postulados de dominación.

Nadie, en cualquier caso, imaginaba que el fin de 2023 llegara como un torpedo contra la línea de flotación del imperio Combs. La imagen que Cassie Ventura difundía del magnate era aterradora. Ella hablaba de persecuciones, golpes, violaciones y aislamiento. El acuerdo extrajudicial, alcanzado en tiempo récord, parecía imponer un punto y aparte, cuando, en realidad, abría la caja de Pandora. Hace cuatro meses, el cantante recibió la llave de la ciudad de Nueva York. Ahora, el problema radica en luchar para que otra no lo cierre en un celda.