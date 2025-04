Así puedes eliminar el círculo azul de Meta AI en WhatsApp, Instagram y Facebook

En el último año la Inteligencia Artificial ha sido uno de los temas que más conversación ha dado y que ha levantado más controversias, ... pero pese al recelo de muchos ante esta nueva herramienta, parece ser que ha llegado para quedarse. Cada vez son más las posibilidades que ofrece y las utilidades que la gente le encuentra, desde preguntas rutinarias hasta tablas de ejercicios, el planning para un viaje o recomendaciones de serie. Una de las funciones que más popular se está volviendo en los últimos días es la posibilidad de crear o modificar imágenes con IA, como demuestra la nueva moda viral de convertir fotografías en ilustraciones al estilo del Estudio Ghibli, que no ha estado tampoco libre de debate.

Frente a esta revolución tecnológica ya son varias las empresas que han empezado a adaptarla a su modelo de negocio, entre ellas Meta, empresa a la que pertenecen numerosas redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook. Con la última actualización ha aparecido en la pantalla de millones de usuarios un nuevo icono azul circular. Esta señal nos permite utilizar una nueva herramienta en modo de 'chatbot', que nos permite realizar preguntas y solucionar dudas mediante una conversación con la IA, capaz de manejar infinidad de temáticas.

¿Cómo eliminarla?

Desafortunadamente no puede eliminarse de las aplicaciones, ya que es una opción fija para los usuarios, según ha indicado el director de la compañía. Esto es debido a fines comerciales, ya que esta incorporación puede ser de especial interés para posibles comerciantes de la empresa, pero puede ocultarse con un sencillo paso, como es eliminar la conversación establecida con el bot.

Aunque este sistema no ha sido implementado en primera instancia para satisfacer a los usuarios de estas redes sociales, eso no quiere decir que no puedan obtener beneficios de ella, pues sigue siendo una forma rápida de obtener respuestas, información, traducciones, resúmenes, soluciones matemáticas, sugerencias y recomendaciones.

¿Cómo se usa?

Se puede encontrar el acceso a la IA en la pestaña de chats, identificado con el mencionado icono del círculo azul. La interacción es tan fácil como mantener una conversación con cualquier otro contacto de agenda.

Aún no está disponible en todos los dispositivos, ya que la función se está desplegando poco a poco, pero en unos meses estará disponible en todas las cuentas. Las conversaciones mantenidas en este chat son completamente privadas y no serán compartidas con ningún otro usuario ni entidad.