¿Qué es ese nuevo icono azul en tu WhatsApp? La función secreta que está revolucionando los chats

Irene Toribio Lunes, 31 de marzo 2025, 18:26

¿Has entrado en WhatsApp y has visto un nuevo icono, una especie de circulito azul? ¿Te has preguntado qué es y para qué sirve? No eres el único. Son muchos los usuarios de la aplicación que han visto este símbolo y se han preguntado qué función oculta trae consigo. La respuesta es una de las novedades más innovadoras de WhatsApp: la integración de inteligencia artificial en tus conversaciones. Algo que muchos usuarios estaban deseando que ocurriera. Ahora podrás hablar con una IA como 'ChatGPT' directamente desde WhatsApp, como si fuera un contacto más.

Se lo hemos preguntado a la propia IA, concretmente a 'ChatGPT', y esto es lo que nos ha contado sobre su reciente incorporación al universo WhatsApp:

«Ese circulito azul en WhatsApp es la nueva función de »Chats con IA« que permite hablar directamente conmigo dentro de la app. WhatsApp está integrando inteligencia artificial para que puedas hacer preguntas, obtener ayuda y recibir información sin salir de la aplicación», comienza explicándonos. Pero, ¿cómo funciona? Así nos lo ha explicado:

- Acceso: Puedes encontrar el chat conmigo en la pestaña de chats, identificado con un ícono especial (el circulito azul).

- Interacción: Me puedes escribir como lo harías con cualquier otro contacto. Puedo responder preguntas, ayudarte con tareas, generar imágenes, darte recomendaciones, etc.

- Privacidad: Tus conversaciones son privadas y no se comparten con otros usuarios.

- Disponibilidad: La función se está desplegando poco a poco, así que si aún no lo ves, es posible que llegue pronto a tu cuenta.