El PSOE pide multas para los puteros y prisión si la prostituta es menor

El tercer país con más clientes en los prostíbulos

La explotación sexual de las niñas y mujeres es la segunda actividad delictiva más rentable del mundo, justo por detrás del tráfico de drogas y con unos beneficios muy similares a los del comercio ilícito de armas. Se trata de cálculos realizados por la ONU, la misma organización que tiene situada a España en el tercer puesto de los países con más puteros y a la cabeza del ranking europeo. Los estudios de Médicos del Mundo corroboran esta realidad. Estiman que entre el 20% y el 40% de los varones españoles han pagado alguna vez por tener sexo, con una notable tendencia al crecimiento entre los chicos de 18 a 25 años.

No hay datos oficiales sobre este negocio clandestino en España, pero lo que sí se sabe es que es una actividad marcada por el machismo. La absoluta mayoría de los puteros son hombres y la casi la totalidad de las prostitutas son mujeres. La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen muy claro que las aproximadamente 600 mujeres que rescatan cada año de prostíbulos, pisos, parques o calles no son más que la punta del iceberg. Sus estimaciones apuntan a que en España puede haber entre 40.000 y 45.000 mujeres prostituidas, una actividad que movería unos 20.000 millones de euros muy negros al año, fortuna que explicaría por qué España tiene una de las industrias proxenetas más potentes de Europa. La absoluta mayoría de mujeres y niñas rescatadas por la policía, todas ellas en situación de gran vulnerabilidad, son extranjeras y proceden fundamentalmente de Nigeria, Colombia, Rumanía, Paraguay, Venezuela o China. Cáritas desvela que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España no lo hacen de forma voluntaria y que el 80% son extranjeras. Todos los datos apuntan a que trata con fines de explotación sexual y prostitución son en España prácticamente sinónimos.