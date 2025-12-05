Prisión para el hombre que esta semana mató a puñaladas a su pareja en un pueblo de Toledo El juzgado también le ha retirado la patria potestad de sus tres hijos, dos de los cuales presenciaron el crimen

El Juzgado de Instrucción número 1 de Torrijos (Toledo) decretó este viernes prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por haber matado a puñaladas a su pareja, de 39 años, el pasado miércoles en presencia de dos de sus tres hijos, todos ellos menores de edad.

El detenido, de 45 años, se autolesionó después de cometer el crimen con la intención de quitarse la vida pero no lo logró y fue evacuado al Hospital Universitario de Toledo donde este viernes declaró por videoconferencia. Al detenido, de nombre Franklin y de origen peruano, como la víctima, se le imputa de forma provisional como presunto autor de un delito de asesinato. Además, se le ha retirado, también de forma provisional, la patria potestad de sus tres hijos y también se le ha prohibido comunicarse y aproximarse a ellos a una distancia menor de 500 metros.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado que no existían denuncias previas de la víctima, Rossmery, hacia su pareja.

La mujer quería separarse

Este crimen machista ocurrió en el domicilio familiar de la calle Cirilo Montero de esta localidad de 14.000 habitantes. El hombre había protagonizado varios episodios violentos con Rossmery, que llevaba meses informándose acerca de cómo podía dejar a su pareja en el Centro de la Mujer de Torrijos. La víctima, que recibió varias puñaladas mortales en el abdomen, también participó en una actividad contra la violencia machista en este pueblo el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y estaba siendo asesorada sobre el proceso para separarse de su marido. Ambos tenían tres hijos: un niño de 3 años, una niña de 8 y una adolescente de 17 años. Esta última se encontraba en el instituto de Secundaria en el momento del crimen pero los otros dos menores sí presenciaron los hechos. La niña de 8 años fue plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo ya que salió a la terraza del piso pidiendo auxilio y gritando que su padre estaba matando a su madre y que también la mataría a ella.

Los tres hijos están recibiendo desde entonces apoyo psicológico de los servicios sociales de la Junta de Castilla-La Mancha, que se personará como acusación en el proceso judicial.