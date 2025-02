¿Qué porcentaje de españoles consume Internet a diario?

Salvador Vallejo Caballero Sábado, 15 de abril 2023, 14:47 Comenta Compartir

Internet está en nuestro día a día. El proceso ha sido gradual: a rasgos generales, primero se inventó el ordenador, después internet y por último los dispositivos inteligentes o smartphones -con su respectivo proceso de democratización para el uso global-. La presencia de estas tecnologías en nuestras vidas es inevitable y necesaria, ya que su importancia es vital en cualquier momento de nuestro día: trabajo, ocio, deporte y hasta descanso.

Los estudios para contrastar dichas evidencias son constantes, y en este caso, la escuela Ironhack, mediante el State of Tech, Informe de España, prueba que el 94% de los españoles utilizan internet a diario. Esta es una cifra que no debería pillar por sorpresa, ya que pocos son los rincones en este país que aún no tienen acceso a Internet; y más aún desde la pandemia por el COVID-19, donde el proceso de digitalización avanzó bruscamente.

Tiempo de uso

El estudio «Digital 2023: Global Overview Report» publicado por DataReportal, detalla que la población mundial pasó, durante el tercer trimestre de 2022, 6 horas y 37 minutos de media en Internet. En este estudio España se encuentra casi una hora por debajo del promedio, ya que pasamos 5 horas y 45 minutos de media.

Cifras algo menores pero también muy significativas, ya que gran parte del tiempo que los usuarios están en Internet lo hacen desde el teléfono, ofrece el segundo informe Digital Consumer by Generation presentado por Smartme Analytics, que calculó en 3 horas y 40 minutos el tiempo medio de uso del smartphone.

Además, este uso del teléfono también se ha estudiado y se ha extraído que, en primer lugar, el uso mayoritario de los usuarios al usar el teléfono es conectarse a través de las redes sociales, a las cuales le dedican 1 hora y 18 minutos. Después hallamos las herramientas de comunicación como WhatsApp -popular en todas las edades- o Gmail; y a cierta distancia, herramientas como aplicaciones de banco, comercio electrónico o música.

Eso sí, queda como asignatura aún a mejorar tratar de facilitar el acceso y uso de internet a los mayores, ya que la brecha generacional es clara y limita, en muchos casos, las posibilidades de estos sectores.

La anteriormente mencionada Ironhack realizó también un informe a nivel global, el State of Tech, Informe Mundial, en el que señalaba varios factores a tener en cuenta, entre los que destacamos: la brecha de uso, por la que el 40% de la población mundial tiene acceso a Internet pero no lo ejerce por su falta de competencias para usarlo; y la brecha generacional, por la cual casi un 15% más de los jóvenes usa Internet en comparación a las personas de edades más adultas.

No obstante, dentro de la brecha, la población española tiene motivos para estar contenta en este aspecto, ya que el 64,2% de la población adulta que posee competencias digitales nos sitúa un 10% por encima de la media europea.