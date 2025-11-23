La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido la investigación del caso de la niña fallecida tras una sedación anestésica en una clínica ... dental de la localidad valenciana de Alzira. Las primeras pesquisas se centran en determinar la dosis que administró a las niñas un anestesista que trabajaba en la clínica privada, sin la correspondiente autorización sanitaria, y la trazabilidad del fármaco que causó la muerte de la menor.

Los investigadores interrogaron ayer al anestesista, que se encuentra muy apesadumbrado por el trágico suceso, y se entrevistaron con responsables del Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad para determinar las responsabilidades de la clínica y del especialista que realizaba las sedaciones.

Como ya adelantó ayer LAS PROVINCIAS, la Clínica Dental Mireia, donde fueron asistidas la niña de seis años fallecida y la otra menor ingresada en la UCI pediátrica del Clínico, no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa, un servicio de salud específico que requiere un permiso previo.

Este tipo de anestesia, que fue la que administraron a las dos niñas, se introduce en el torrente sanguíneo y comienza a circular por todo el cuerpo.La Policía también investiga si el anestesista podría haber utilizado un grupo de unidades de un fármaco sedante alterado, contaminado o fabricado de manera incorrecta, de modo que no cumpliera con los estándares de seguridad y eficacia establecidos por las autoridades sanitarias.

Por ello, la Policía y el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad están investigando la trazabilidad de la sustancia anestésica administrada a las dos niñas. Los agentes y los expertos en medicamentos tratan de determinar la calidad y origen del fármaco con un rastreo de la cadena de suministro, así como el estado de conservación del mismo. Tras realizar las primeras investigaciones, la Policía Nacional de Alzira traspasó las diligencias al Grupo de Homicidios, que se encuentra a la espera del informe de la autopsia de la menor fallecida.

Factores clínicos

Las clínicas dentales sin autorización expresa no pueden administrar anestésicos, pero pueden aplicarlos con efecto estrictamente local. La dosis exacta depende de múltiples factores clínicos y un cálculo incorrecto puede tener consecuencias muy graves.

La sedación es una técnica para reducir el dolor en procedimientos médicos que sólo puede realizar un especialista a un paciente consciente o inconsciente, y se administra por vía intravenosa, como estos dos casos que investiga la Policía, aunque en las clínicas dentales suelen poner inyecciones para bloquear el dolor en un área específica de la boca.

Como ya informó este periódico, la niña de seis años falleció el jueves tras haber sido atendida previamente en la Clínica Dental Mireia de Alzira. Tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, la menor ingresó a las 16.52 horas del jueves en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y certificaron la muerte sin poder determinar la causa en ese momento.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica, e inició también un expediente informativo para esclarecer los graves hechos. Al mismo tiempo, un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación.