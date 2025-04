La policía advierte de una estafa en la que suplantan su identidad enviando una supuesta citación judicial

Irene Toribio Lunes, 1 de abril 2024, 15:18 Comenta Compartir

«Caso judicial número...», así comienza una nueva estafa que los ciberdelincuentes están realizando a través de correo electrónico. Así que lo primero que has de saber es que si has recibido un email así de parte, supuestamente, de la Policía Nacional, has de mantenerte alerta. En el correo se hace un llamamiento a la víctima a una falsa citación judicial: «Hola, la Policía Nacional le ha ordenado con efecto inmediato que responda a la citación adjunta en el plazo de 72 horas. Atentamente, Francisco Pardo Piqueras, Jefe de Policía y Director de la Brigada de Protección a la infancia».

Este es, concretamente, el mensaje que algunos usuarios están recibiendo. Junto a él, archivos adjuntos que pueden resultar muy peligrosos para la seguridad del usuario que los abra. Y por si esto fuera poco, adjuntan una dirección de correo electrónico: «info.jefedepolicia1...», que resulta extraña de entrada.

Es muy importante prestar atención a detalles como ese que delatan el fraude antes de abrir archivos adjuntos, facilitar datos personales o cualquier movimiento que pueda jugar en contra de nuestra seguridad.

La propia policía lo advierte, así, en sus redes sociales: «¿Te ha llegado un correo como este?:

- No piques.

-Mucho ojo. Porque NO somos nosotros.

Se hacen pasar por la policía y te mandan una supuesta citación judicial. Pero sólo buscan estafarte!

Así que no contestes, elimina y bloquea«.