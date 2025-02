Un pitbull mata a un pinscher y hiere en la mano a la niña que lo paseaba

Ricardo, Karitta y Beattriz no paran de darle vueltas. Vueltas que, inevitablemente, conducen hasta Ramón, el pinscher que el pasado domingo fue atacado por un ... pitbull que le causó heridas de muerte. Así se lo relataron a la Policía Local de Logroño al día siguiente, cuyo grupo de Medio Ambiente investiga los hechos mientras ellos tratan de asimilar lo sucedido a marchas forzadas. Un inocente paseo, el de una adolescente de 14 años con la miniatura de perro, que acabó con un desenlace fatal tras el encuentro con otro animal considerado potencialmente peligroso.

Del episodio dieron cuenta Ricardo y Karitta en la comisaría de Ruavieja, donde ya se trabaja en esclarecer un incidente que tuvo lugar sobre las 17.30 horas en la calle Vélez de Guevara y que se saldó con Ramón –nombre del can– muerto por lesiones de gravedad –«le sacó las tripas», según la versión de parte aportada– mientras lo paseaba Beattriz, quien resultó mordida en una mano.

«Mi hija sacó a la calle al perrito, como otras muchas veces; en ese paseo se acercó a una perrita que llevaba una señora mayor, junto a un pitbull, y en mitad del juego éste se abalanzó sobre el nuestro hasta el punto de matarlo y morder a la niña en una mano. Los tres iban atados, sí, pero el pitbull no llevaba bozal», explica Karitta Lorrane, que trata que su testimonio sirva para concienciar a la ciudadanía de la importancia y responsabilidad que supone la tenencia de un animal considerado potencialmente peligroso.

El rápido desarrollo de los acontecimientos acabó con la señora en cuestión trasladando a la joven y al perro herido –aunque sostienen que llegó muerto– a una clínica veterinaria de urgencia, donde poco se pudo hacer más que incinerar el cadáver, cuyos restos fueron entregados a su propietario, Ricardo. «Al llegar allí comenzamos a entender la gravedad de lo ocurrido y, pese a que la señora corrió con todos los gastos, una vez en casa empezamos a darle vueltas... y en ello seguimos», explica la mujer.

LO QUE MARCA LA LEY ¿Qué animales se consideran potencialmente peligrosos?

Los domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen, que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

¿Qué se precisa para su tenencia?

La tenencia y manejo de animales clasificados como potencialmente peligrosos requerirá la obtención de una licencia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento.

¿Qué requisitos tienen que cumplirse para su obtención?

El propietario debe ser mayor de edad (aportando certificado de penales y de aptitud física y psicológica) y el perro (en este caso) debe estar inscrito en el Registro de Identificación de Animales de Compañía y tener formalizado y en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros por una cuantía mínima de 120 000 euros.

¿Cómo hay que sacarlos a pasear?

Los animales de la especie canina potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos, o privados de concurrencia pública, deberán llevar obligatoriamente bozal apropiado para la tipología racial de cada animal Igualmente, deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de dos metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por la persona titular. No podrán circular sueltos en ningún supuesto y en ninguna circunstancia.

Fue entonces cuando decidieron poner los hechos en conocimiento de la Policía –primero Nacional, que remitió el caso a la Local–, y que según confirma el Ayuntamiento abrió una investigación como corresponde. Y es que en la ciudad de Logroño los considerados como perros potencialmente peligrosos deben estar inscritos en el correspondiente registro, y sus propietarios deben contar con una licencia administrativa personal para su tenencia que deben llevar consigo –además de un seguro de responsabilidad civil por lo que pueda pasar–, que será lo que habrá que determinar ahora.

Ricardo Rodríguez, desconsolado estos días, tiene claro que llegará hasta el final. «Me dicen que la denuncia como tal debe ser en la Policía Nacional o en los Juzgados, y así lo haré. Si bien cuando llegamos al veterinario, la dueña del pitbull decía que llevaba bozal, eso era algo imposible viendo los daños causados», asegura –según lo relatado, lo llevaba en la mano y, por tanto, quitado–.

No en vano, el parte de lesiones de Beattriz habla de «mordedura de perro» en la palma de la mano, con «pronóstico leve salvo complicaciones». La adolescente está tomando antibióticos por precaución y no quiere ni hablar de aquella tarde. «En esta ocasión ha sido la vida de un perro y la mano de una niña, pero a este tipo de animales no se les puede llevar de cualquier forma pues no son cosa de broma», sentencian.

La Policía Local, además de determinar las condiciones de tenencia del pitbull y su presencia en la vía pública, lo hará con la nueva ordenanza aprobada, que establece que quien sea titular o responsable del animal causante de lesiones «tendrá la obligación de comunicar lo sucedido a los servicios sanitarios, veterinarios o Policía Local en el plazo de 48 horas desde que se produjeron aquellas, al objeto de llevar a cabo las actuaciones pertinentes».