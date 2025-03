Qué hacer si encuentras un perro abandonado o perdido

Redacción Martes, 22 de agosto 2023, 14:35 Comenta Compartir

Solo en España, el pasado año las protectoras y refugios de animales recogieron un total de 288.457 perros y gatos y de esos perros solo un 21% volvió con sus familias tras ser recogido, un dato entristecedor que la Fundación Affinitty recoge en el estudio denominado 'Él nunca lo haría'. Por eso, te contamos cómo actuar si encuentras un perro abandonado. Quizá en alguna ocasión te hayas visto en esta situación. Vas con el coche o paseando y ves un perro que está solo, quizá desorientado, con signos de deshidratación o hambre... Te quedas un rato observando y llegas a la conclusión de que está perdido o abandonado. ¿Qué hacer entonces? ¿A quién podemos llamar? ¿Puedo acercarme? ¿Debo darle comida?

Lo primero que debes hacer es acercarte con mucho cuidado, y es que un perro que está perdido o abandonado puede asustarse con facilidad y huir si intentas acercarte de una forma brusca o directa. Utiliza un tono de voz suave y tranquilo para que esté calmado.

Si tienes agua o comida, prueba a ofrecérsela despacio y con cuidado. Cuando lo tengas cerca y la actitud del perro sea tranquila puedes intentar acariciarle y sujetarle. Una vez que lo hayas logrado, comprueba si está herido o necesita atención hospitalaria.

Si el perro está herido, enfermo o algo agresivo, es mejor quedarse cerca y llamar a la Policía Local o Guardia Civil, que en caso de no poder gestionar la recogida del perro te derivarán a la protectora que tenga autoridad competente.

Si se encuentra en buenas condiciones pueden ocurrir dos cosas; que tenga o no chapa identificativa. En caso de tenerla, llama al número que aparece y contacta con su dueño.

Si no la tiene, puede que no esté abandonado si no perdido, así que si has podido acercarte y cogerlo, puedes probar a preguntar a los vecinos si conocen al perro. Si no hay suerte, puedes probar llevándolo a un veterinario, y es que es probable que tenga un microchip con el que podrán contactar con los dueños.

Si esto tampoco ha resulto la situación, deberás llamar a la autoridad competente para que se haga cargo. Si el perro no tiene microchip, tanto el veterinario como las autoridades locales pueden avisar al servicio de recogida de perros abandonados o perdidos que trasladará el perro a una perrera municipal y en algunos casos a una protectora.

En caso de que no se localice a los dueños o se trate de un perro abandonado, podrás considerar la opción de adoptarle y ofrecerle un buen hogar.

