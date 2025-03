¿Puede un peatón guardar una plaza de aparcamiento? Esto es lo que dice la ley

Redacción Hoy Domingo, 1 de septiembre 2024, 09:22 Comenta Compartir

Si vives una mínimamente conectado a internet, seguro que has visto el vídeo que se ha hecho viral en el que una señora y un hombre protagonizan una fuerte disputa por una plaza de aparcamiento. Ocurrió en Talavera de la Reina, donde una mujer, a pie como peatón, guardaba una plaza de aparcamiento posicionándose en ella, sin moverse, a su hija, que estaba dando la vuelta a la manzana con su coche. En ese momento aparece un hombre a bordo de un vehículo con la intención de aparcar en dicho espacio libre. Ella se niega, él insiste, y se produce un fuerte enfrentamiento.

Este vídeo abrió un auténtico debate, pero, ¿quién tiene razón? Esto es lo que dice la ley.

Tal y como recoge la Ley de Seguridad Vial, los peatones deben respetar las señales de tráfico y «transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea practicable, en cuyo caso podrá hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada, en los términos que reglamentariamente se determine». De esta forma, ocupar el espacio de una plaza de aparcamiento es una infracción y puede acarrear una sanción económica, ya que, según indica la Dirección General de Tráfico (DGT), la vía pública está destinada a que circulen vehículos y peatones.

Por tanto, no, un peatón no puede reservar un estacionamiento. Es más, se podría enfrentar a una multa por no respetar las leyes de Seguridad Vial que va desde los 80 euros hasta los 200.