Basta echar un ojo a las noticias o al mismísimo 'First Dates', ese estudio de campo de la flora y fauna de nuestro país, para ... comprobar que cada vez hay más gente partidaria de la pareja abierta, del poliamor, del intercambio de parejas y demás relaciones liberales no basadas en la monogamia tradicional. Sobre ellas charlamos con Cecilia Bizzotto, joven socióloga y portavoz en nuestro país de JOYclub, una plataforma liberal.

«Hay estudios que demuestran que más del 40% de las parejas abiertas están en el armario. Aún hay mucho tabú, y la gente no lo comparte con su círculo porque les da vergüenza que se sepa. Queremos que, en un futuro, nadie les diga que son unos guarros, o poco fieles, o morbosos», afirma Bizzotto. Por ello, y para visibilizar esta realidad social, reivindica la creación de un Día del Orgullo Liberal.

-¿El vermú del domingo es un buen momento para que una pareja ligue con otra?

-Estos encuentros entre parejas abiertas no suelen darse en ese horario, sino que, sobre todo al principio, se realizan en clubs liberales que abren de noche, aunque algunos ofrecen un horario más de tardeo. Pero una cita a tres o a cuatro durante el aperitivo es una buena forma de soltarte sin necesidad de asociarlo a la fiesta, y permite que sea todo más calmado.

-¿Cómo se puede plantear abrir la pareja?

-Hay muchas razones que nos pueden llevar a abrir la relación. En cualquier caso, y aunque uno de los dos miembros pueda promoverlo, tiene que nacer de un deseo compartido, tiene que ser algo que los dos van a disfrutar, no un «lo hago por ti, cariño, porque tengo miedo a perderte». Yo empezaría por preguntarle al otro cuáles son sus fantasías, promover una conversación sobre deseos compartidos y ver si entre esos deseos compartidos está la idea en los dos de tener encuentros sexuales grupales o con otra pareja. En cambio, si mi pareja me dice tajantemente «yo jamás tendría una relación abierta, estoy totalmente en contra», no tiene ningún sentido que se lo proponga, claro. Pero si dice que sí, a partir de ahí hay que hablar de cuáles son los límites, cómo nos gustaría hacerlo, con qué tipo de personas, y empezar a pactar. Pero primero que sea, sobre todo, un juego divertido, bonito, que te una a tu pareja, no una imposición.

-¿Lo proponen más los hombres o las mujeres?

-No hay datos concretos pero, desde mi percepción, antes se decía que eran un poquito más los hombres los que promovían ir a los clubs liberales, y que las mujeres lo hacían a regañadientes para complacer. Creo que esto es una idea obsoleta: de hecho, de lo que se habla más en este ambiente es de que las mujeres son las que promueven, las que dan ideas, las que eligen muchas veces con quién estar y con quién no. Hay una visión de igualdad, de compartir y de vivir experiencias juntos.

-Solemos ver los locales de intercambio de parejas como algo un tanto sórdido.

-Sí, pero es por el desconocimiento y por el amarillismo que se ha hecho sobre todo desde el cine: muchas películas presentan este tipo de ambientes con esa sordidez, como un lugar oscuro donde hay gente rara, bizarra. Esto no es lo típico. De hecho, la gran mayoría de clubs en España son como una discoteca normal y corriente, solo que tienen un espacio acotado donde se practica sexo y al que tú vas cuando quieres tener encuentros sexuales con otra gente.

-¿Existen los celos y la infidelidad en las parejas abiertas?

-Claro, eso depende del pacto que haya en la pareja. En monogamia se considera que infidelidad es tener un encuentro sexual o enamorarte de otra persona que no sea tu pareja, y en no monogamia se decide qué es la fidelidad. Y esto es una parte de la conversación que has de tener con tu pareja antes de abrir la relación: cuáles son los límites que harían que, para nosotros, hubiera una ruptura de la fidelidad.

Comunidades virtuales

-Las nuevas generaciones lo tienen más claro.

-Sí, sobre todo la generación Z; de hecho, hay una encuesta reciente del CIS sobre ello. Estamos un poquito más abiertos a pensar que la pareja monógama no es la única opción, sino que otros tipos de parejas y de vinculaciones son posibles. Esto no significa que la gente de otra generación no pueda hacerlo y no esté preparada, y al contrario, tampoco significa que los de mi generación ya no vayamos a vivir en monogamia nunca más y que el futuro pase por el poliamor y las relaciones abiertas. La cuestión es que se están visibilizando otras alternativas relacionales como algo factible y no necesariamente negativo. Además, en los ambientes liberales hay muchísimas parejas de 40, 50 años o más que abren la relación porque llevan ya mucho tiempo juntos, tienen mucha confianza el uno en el otro y deciden vivir nuevas experiencias y abrirse hacia otras parejas.

-Las redes sociales propician este tipo de encuentros.

-Son muy necesarias. Si no te apetece ir a un club liberal, pero quieres conocer gente de este ambiente, lo haces a través de redes sociales y de comunidades virtuales donde puedes seleccionar muchísimo más, ya que puedes filtrar según el tipo de persona que buscas o de las prácticas sexuales que prefieres. Además, como todavía hay bastante estigma sobre esto, hay muchos temas que no tienes oportunidad de hablar en tus círculos, y aquí lo hablas con la comunidad virtual sin tener que poner cara, con la libertad de leerlo y participar cuando quieras, con gente que piensa y siente como tú.