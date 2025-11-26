HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El papa León XIV durante su habitual audiencia general de los miércoles ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro. EFE

El Papa empieza en Turquía su primer viaje internacional, que continuará luego en Líbano

La promoción de la paz en Oriente Medio y la participación en las celebraciones por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea son los dos grandes temas que marcarán las visitas

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

Casi siete meses después de su elección como obispo de Roma, León XIV emprende este jueves el primer viaje internacional de su pontificado con una ... primera etapa en Turquía, donde permanecerá hasta el domingo, para dirigirse después a Líbano, desde donde volverá al Vaticano el próximo martes. El Pontífice peruanoestadounidense en cierta forma 'hereda' estas visitas de su antecesor, Francisco, fallecido el pasado mes de abril y que manifestó su deseo de conocer de primera mano la realidad política, social y religiosa en estos dos países, donde ya habían comenzado los preparativos para acogerlo, aunque su enfermedad y posterior muerte obligaron a retrasar los planes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  2. 2 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  3. 3 En Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  4. 4

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  5. 5 El sorteo de la Bonoloto deja más de 40.000 euros en Extremadura
  6. 6

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  7. 7 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  8. 8

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  9. 9 Michelin revalida un año más las tres estrellas de Atrio
  10. 10 Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Papa empieza en Turquía su primer viaje internacional, que continuará luego en Líbano

El Papa empieza en Turquía su primer viaje internacional, que continuará luego en Líbano