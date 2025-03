El Papa arranca en Indonesia el viaje más largo de su pontificado

A sus 87 años de edad, el Papa Francisco comienza este lunes el viaje más largo e intenso de su pontificado, con etapas en Indonesia, ... Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, de donde regresará a Roma el 13 de septiembre. Pese a los problemas de salud que arrastra estos últimos años, Jorge Mario Bergoglio se ve con fuerzas y ganas suficientes para emprender esta visita apostólica que estará marcada por la denuncia de los efectos de la emergencia climática y por el diálogo con el islam. Indonesia es, de hecho, el país con el mayor número de musulmanes del mundo y donde los católicos suponen únicamente el 3% de la población. Impulsar a las pequeñas y minoritarias Iglesias locales de estos países es otro de los objetivos del viaje. Se espera también que haya una denuncia tanto de la pederastia eclesial, que ha golpeado a los católicos de Timor Oriental, como de las desigualdades sociales tan presentes en Singapur, el país con la concentración de ricos más alta del mundo respecto a la población.

32.814 kilómetros, dos continentes (Asia y Oceanía), cuatro países y 16 discursos, además de un sinfín de encuentros con autoridades, misioneros y obispos, son algunas de las cifras de este maratoniano viaje, el número 45 en los once años de pontificado de Francisco y que tenía previsto realizar en 2020, pero que quedó retrasado por culpa de la pandemia de coronavirus. Al Papa le espera una paliza en toda regla estos próximos días que pondrán a prueba su resistencia y problemas de movilidad, responsables de que resulte cada vez más difícil verle desplazarse sin silla de ruedas. Dos enfermeros y un médico cuidarán en todo momento de la salud del Pontífice, que estará rodeado por un numeroso grupo de funcionarios, monseñores y cardenales, además de los agentes de la Gendarmería vaticana. No se espera en cambio que le acompañe el purpurado Pietro Parolin, secretario de Estado y 'número dos' de la jerarquía vaticana, debido al reciente fallecimiento de su madre.

Aunque algunos de sus colaboradores más cercanos tratan de convencerle para que baje el pistón en su agenda para no desgastarse más, el Papa argentino no quiere ni oír hablar de ello. De hecho, este mes de septiembre tiene previsto realizar un segundo viaje: el que hará a Luxemburgo y Bélgica del día 26 al 29. Octubre no será tampoco más tranquilo, ya que estará copado por la segunda parte del Sínodo sobre la Sinodalidad, en el que se esperan nuevas batallas entre el sector aperturista de la Iglesia y el conservador sobre temas controvertidos como la homosexualidad o el papel de las mujeres.

«Una vez le hice presente al Santo Padre que el ritmo de un viaje era excesivo. Me respondió tajante diciéndome: 'no acepté el pontificado para descansar'», recuerda el jesuita Antonio Spadaro, exdirector de la influyente revista 'La Civilità Cattolica' y subsecretario del dicasterio para la Cultura. Spadaro es uno de los acompañantes habituales en estos desplazamientos de Bergoglio, cuyo estado físico no le suscita preocupación. «Su salud es buena y siente que tiene las fuerzas necesarias para afrontar el viaje. Ya lo vimos en el pasado: si no se ve con fuerzas, no parte, como pasó con el viaje a Congo y Sudán del Sur, que se retrasó por motivos de salud, y con el de Dubái para la Cop28», declaró a la agencia AdnKronos.

Una vez que el avión que lo llevará desde Roma aterrice este martes en el aeropuerto de Yakarta tras recorrer 11.354 kilómetros, Bergoglio comenzará la primera etapa de su viaje, en la que conocerá de primera mano la realidad del islam en Indonesia, donde la convivencia con los cristianos es por lo general buena. «La catedral de Yakarta estaba muy deteriorada, y es pequeña porque hay muy pocos católicos. Desde mayo han estado arreglándola», declaró la misionera colombiana Ana Emilce Parra a Obras Misionales Pontificias, que apoya a la Iglesia local. En la agenda del Papa en Indonesia destaca la visita que realizará a una mezquita y la firma junto a un líder musulmán local del Documento sobre la Fraternidad Humana, un texto clave en este pontificado y que fue impulsado hace cinco años de manera conjunta por Francisco y por el Gran Imán de Al-Azhar (El Cairo), Ahmad Al-Tayyeb,figura de referencia para los musulmanes sunníes.