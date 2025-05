María G. Astorga Lunes, 15 de julio 2024, 09:37 | Actualizado 10:15h. Comenta Compartir

El 15 de julio de 2006, el mundo digital presenció el nacimiento de un coloso de 140 caracteres: Twitter, actual X. Esta plataforma, concebida en una oficina de San Francisco, se convirtió rápidamente en una ventana al instante para millones de personas. Desde su primer tuit, un simple «just setting up my twttr» de Jack Dorsey, Twitter demostró ser más que una red social, donde la brevedad se transformó en elocuencia. Con su interfaz minimalista y su enfoque en la inmediatez, Twitter permitió que cualquier persona, desde ciudadanos de a pie hasta figuras públicas y líderes mundiales, pudiera difundir sus pensamientos y noticias al instante, ¡incluso en el espacio! Y es que en 2009, Mike Massimo tuiteó «desde la órbita» por primera vez en la historia.

Desde entonces, la plataforma ha sido testigo de momentos históricos y epicentro de numerosos movimientos sociales. La Primavera Árabe, el movimiento #MeToo, y la viralidad de 'hashtags' como #BlackLivesMatter se fraguaron en esta plataforma. Una herramienta de la democracia. Hoy, X, recordado más por su pequeño pájaro azul, sigue siendo un foro global con más de 200.000 millones de usuarios que se han podido convertir en protagonistas de sus propias historias con las dos palabras más recurrentes: «Abro hilo». Nos ha regalado momentazos, no importa cuán compleja o simple sea la trama, si aún no te has enterado, seguramente haya un hilo explicándolo porque si algo ha caracterizado estos últimos años, son los fenómenos virales.