Pagar antes de entrar y sin pasar por caja: la apuesta de Aldi para sus supermercados

Irene Toribio Miércoles, 5 de marzo 2025, 14:13 Comenta Compartir

Todavía no ha llegado a España, y quizá ni lo haga, pero Aldi lo está poniendo a prueba y, de funcionar y dar buenos resultados, podría ser cuestión de tiempo que implantase su nuevo método en todas sus tiendas. Se trata de un nuevo supermercado sin cajas, y que la cadena ya ha implementado en algunas de sus tiendas de Londres para ponerlo a prueba. Te contamos, al detalle, cómo funciona este supermercado en el que ya te adelantamos que hay que pagar antes de entrar.

Se trata de una tienda sin cajas, un innovador modelo de supermercado que podría cambiar la forma en que hacemos la compra, donde los clientes deben pagar un depósito de 10 libras antes de entrar. Son unos 12 euros y se pagan de forma digital, es decir, con tarjeta. Una vez dentro, pueden coger los productos que deseen sin necesidad de escanearlos, ya que un sistema de cámaras y sensores registra automáticamente cada artículo. Al salir, el importe se descuenta del pago inicial o se reembolsa si no se llega a dicha cantidad. De igual manera, si no se ha realizado ninguna compra, se duelve el total.

Críticas al nuevo modelo

Aunque es un concepto que ya se utiliza en muchas tiendas de países como EE.UU. y Asia, genera debate en Europa por su modelo de pago previo y su impacto en la experiencia del consumidor. No todos los clientes disponen de tarjeta para el pago previo, o simplemente no terminan de confiar al 100% en esta prática, y es que como cualquier sistema informático, puede cometer errores. «¿Y si no me devuelven todo el dinero?», se preguntan muchos consumidores.

Además, con la automatización total del proceso de pago, el papel del cajero tradicional podría desaparecer, lo que significaría la pérdida de miles de puestos de trabajo... Algo que tampoco termina de convencer a algunos de los clientes es que se pierde el contacto humano en las tiendas, que muchas veces facilita la resolución de dudas o simplemente hace más amena la compra.

Por otro lado, hay clientes que destacan algunos de los beneficios que podría suponer este método, y es que diríamos 'adiós' definitivamente a las colas.

Temas

europa

Londres