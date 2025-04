Óscar sobre Esther López: «Le ofrecí bajar a mi casa», pero «no intenté besarla»

«Ella no quería irse a casa, así que le ofrecí la mía, como antes muchas veces han hecho conmigo sus padres y su hermana ... cuando yo había bebido o se me había hecho tarde para regresar a Valladolid». Pero Óscar S. niega rotundamente que ese ofrecimiento escondiera una intención sexual o que intentara besarla tan siquiera cuando se encontraban solos en el coche (como inquirió el letrado de la familia), después de haber dejado a Lucio Carlos 'Carolo', en su casa, junto al restaurante La Maña. El principal investigado y el último hombre en ver con vida a Esther López, como le recordó la jueza durante el interrogatorio («Si usted sabe si alguien más la vio con vida, dígalo y lo investigaremos, pero hoy por hoy, es usted el último», le cortó la instructora), se mantuvo firme y reiteró que su amiga, decidida a seguir de fiesta en Valladolid, se bajó del coche, ofuscada, antes de llegar al chalé del Romeral para regresar a pie por el camino hasta la casa de 'Carolo'. Pero nunca llegó allí. Al menos, este segundo investigado en el caso lo niega y lo respalda la coartada de sus dos hijos, que le esperaban en su domicilio.

Con un tono de voz tranquilo, incluso cuando respondió a las preguntas del abogado de la familia de Esther, Óscar S. reiteró la versión que siempre ha defendido desde su primer interrogatorio como testigo en el cuartel de la Guardia Civil en Tudela: que llegó a su chalé sobre las tres menos cuarto de la madrugada y solo. Que entró con el coche, dejó la llave puesta, se fumó un cigarrillo y después se fue a dormir. Pero no fue capaz de explicar porqué su móvil y el de su amiga, así como el bluetooth de su coche los sitúan entre las tres y media y las seis y media de la mañana a menos de 45 metros de su domicilio y no en el cruce de la vía de acceso a la urbanización donde sostiene que la vecina de Traspinedo se bajó del vehículo.

«No sé que le pudo pasar. Pero me llamó mucha gente diciendo que esto algún día tenía que pasar por cómo era ella, que solía salir y se tiraba varios días de fiesta», ha relatado el investigado

«¿Que si tengo explicación? Ninguna, pero en el mismo sitio no podíamos estar. Yo dejé a Esther en la entrada de la urbanización», ha repetido. También, que no lavó el coche ese día, que fue a trabajar y que tiene testigos que le vieron abrir la agencia de viajes, que no puso el teléfono en modo avión (al igual que ocurrió con el de Esther, en la misma franja horaria) y que nunca manipuló el ordenador del coche o intentó hacer una llave nueva, como sostiene la Guardia Civil.

Ante la continuada falta de explicaciones del investigado respecto de los indicios tecnológicos y biológicos recabados por los investigadores, la magistrada cambia de tercio y le llega a plantear a Óscar S. directamente si tiene alguna idea de lo que le ha podido ocurrir a Esther. «Yo no sé lo que le ha podido pasar. Lo que sí es que me llamó mucha gente diciendo que esto algún día tenía que pasar por cómo era ella, que solía salir y se tiraba varios días de fiesta», ha relatado. También ha dicho que en principio no se preocupó hasta que 'Carolo' le llamó para preguntarle qué tal habían rematado la noche y le dijo que no sabía nada de ella. Incluso entonces, ha reconocido, le quitó importancia porque «estaría con alguien».

La primera declaración de Óscar S. como investigado ante la jueza que instruye el caso de Esther López no solo no ha despejado las numerosas incógnitas que rodean la desaparición y muerte de la joven vecina de Traspinedo en la madrugada del 13 de enero, sino que ha ampliado los interrogantes, lanzando nuevas sospechas sobre 'Carolo', de quien apuntó hacia una posible relación de pareja con Esther («Me lo dijo su hermano en La Maña», ha indicado) e introduciendo a otras personas, como Fleki, un vecino de su urbanización que ya había declarado ante la Guardia Civil al inicio de las actuaciones y en cuya casa, al parecer, Esther también se habría quedado alguna vez.

Fuentes del caso han indicado que las declaraciones de Óscar S., que apuntan a una relación sentimental de 'Carolo' con Esther y a contradicciones entre las declaraciones de ambos respecto de las últimas horas de los dos con la joven vecina de Traspinedo, pueden llevar a la magistrada instructora a citar a este segundo investigado para que declare en sede judicial. Aún se está a la espera de recibir los resultados en el Juzgado de Instrucción 5 de las pruebas tecnológicas y biológicas que restan para completar el sumario, que todavía es secreto parcialmente.