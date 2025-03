Ampliar Familiares y amigos muestran carteles de Esther López al coche en el que Óscar salió del juzgado. RODRIGO JIMÉNEZ

«Dejé a Esther, me fui a casa, me fumé un cigarrillo y me fui a la cama» Óscar S., el amigo de la víctima que continúa en libertad como investigado, mantuvo invariable su versión durante una hora ante la jueza