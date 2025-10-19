Oriónidas 2025: los fragmentos del cometa Halley iluminarán el cielo la próxima semana Los fragmentos del cometa Halley llenan nuestro cielo todos los años entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre. La próxima semana será el mejor momento para contemplarlas

Irene Toribio Domingo, 19 de octubre 2025, 16:02

La lluvia de las oriónidas es una lluvia de «estrellas fugaces» que sucede todos los años entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre. Se trata, en realidad, de fragmentos del cometa 1/P Halley. Su actividad es moderada, tiene una tasa de actividad de entre 15 y 70 meteoros por hora y una alta velocidad, 66 kilómetros por segundo. Este 2025, el mejor momento para observarlas será el día 21 de octubre. Además, el pico de esta lluvia coincidirá con la luna nueva. La noche del 20 al 21 será la más propicia para su observación.

¿Por qué suceden?

Los meteoros de las oriónidas son fragmentos del cometa 1/P Halley. Desde el Observatorio Astronómico Nacional explican que el Cometa Halley orbita alrededor del Sol cada 76 años y fue visto desde la Tierra por última vez en 1986. «Como todos los años por estas fechas, la Tierra atraviesa un anillo poblado con los fragmentos desprendidos del cometa Halley. Cuando uno de esos fragmentos (o meteoroides) entra en contacto con la atmósfera terrestre, se calcina por la fricción con el aire creando así el resplandor luminoso que conocemos como meteoro o estrella fugaz. El cometa Halley también es el origen de otra lluvia de meteoros, las eta acuáridas, que tienen su máximo en torno al 6 de mayo«, señalan.

Las lluvias de meteoros parecen surgir de un único punto, es el denominado radiante. Las oriónidas reciben ese nombre debido a que su radiante se ubica en la famosa constelación de Orión, la cual comienza a ser visible alrededor de la medianoche en dirección este.

Temas

Astronomía