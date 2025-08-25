HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Varias personas observan el incendio forestal declarado ayer en Avión (Ourense), este lunes EFE

La ola de incendios forestales continúa con 14 focos graves activos en tres comunidades

Castilla y León mantiene todavía diez fuegos con el de Garaño, en León, de mayor gravedad dada su evolución desfavorable

C.P.S

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:15

Tres comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Galicia, mantienen 14 incendios activos, todos de nivel 2, con mayor alerta en el de Garaño (León) ... dado que su evolución es muy desfavorable, según ha informado Protección Civil, que ha rebajado de quince a catorce los incendios actualmente activos: diez en la región castellano y leonesa, tres en Asturias y uno en León.

