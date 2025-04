¿Te ha llegado un paquete que no pediste? Puede ser una estafa de 'brushing': Te explicamos cómo funciona

Irene Toribio Miércoles, 9 de octubre 2024, 19:02 Comenta Compartir

La Organización de Consumidores y Usuarios se ha hecho eco de una creciente nueva estafa que está invadiendo nuestros hogares. Se trata del 'brushing', así se ha bautizado a esta técnica en la que tú, como víctima, recibes en tu dirección y a tu nombre un paquete con productos que no habías solicitado ni comprado. A priori parece casi inofensivo, sin embargo, al aceptar el paquete, se te identifica como cliente y pueden usar tus datos, esos datos que han obtenido sin tu permiso. «Lo que parece un regalo, o un error, en realidad es una suplantación de identidad», señalan desde la OCU. ¿Y qué ocurre? Al ser considerado un cliente de la entidad, puedes opinar sobre ella. Y eso es lo que pretenden: usar tus datos para introducir una reseña positiva sobre la compañía y así «manipular» esas reseñas.

Con esta nueva técnica de estafa, los vendedores intentan «engañar» a las plataformas y organismos de control, haciendo pasar una reseña falsificada por una real. El problema es que para ello han usado tus datos de una manera fraudulenta y no es verdaderamente tu opinión: puede que no te cueste dinero, pero tú no lo has pedido, ni decidido, no han tenido en cuenta tu voluntad.

Riesgos reales del brushing

Según la OCU, los riesgos que supone esta estafa son:

- Están suplantando nuestra identidad, lo que es un delito.

- Han accedido a los datos personales, de la forma que sea, y los están utilizando de manera fraudulenta para abrir cuentas falsas y hacer comentarios en nuestro nombre... y podrían usar esos datos de otras maneras que ignoramos.

- Los productos que hemos recibido (y no hemos solicitado) podrían no haber pasado los controles de calidad:

- Si es un dispositivo electrónico podría contener malware o recopilar información personal.

- Puede entrañar otros riesgos: por ejemplo, hace un tiempo, se recibían envíos (no solicitados) de semillas procedentes de terceros países: y el MAPA pedía que se informara de ello pues podría tratarse de especies invasoras.

Es decir, el brushing no solo juega con la credibilidad y confianza de los consumidores en las valoraciones, también pone en peligro su seguridad.

¿Todo por una reseña?

Parece que sí, y es que las reseñas, aunque falsas, pueden influir en la clasificación del producto y, por tanto, en la visibilidad en la plataforma si los parámetros de búsqueda de esta tienen en cuenta estas puntuaciones.