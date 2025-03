OCU advierte de un ciberataque al Banco Santander: qué hacer La propia entidad ha informado de que había detectado el acceso no autorizado a parte de sus bases de datos

Jueves, 16 de mayo 2024, 19:16

De nuevo los ciberdelincuentes ponen en peligro nuestra seguridad digital. Esta vez, un ataque informático ha sido dirigido directamente hacia una de las instituciones financieras más reconocidas: el Banco Santander. La entidad ha informado sobre el acceso no autorizado de ciberdelincuentes a sus bases de datos en múltiples países, incluyendo España, Chile y Uruguay. Aunque desde Santander aseguran que la incursión no compromete información bancaria sensible, como credenciales de acceso o contraseñas, la exposición de datos personales de clientes y empleados plantea una serie de preocupaciones en torno a la seguridad digital y la protección de la privacidad.

El alcance del ciberataque abarca desde información básica de clientes hasta datos de empleados, lo que hace crecer los fraudes en línea: Desde suplantación de identidad hasta ataques de ingeniería social. Un ataque que los estafadores podrían aprovechar para cometer actividades ilícitas que pondrían en riesgo tanto la seguridad financiera como la privacidad personal de los afectados.

Ante esta situación, el Banco Santander se ha comprometido a informar a los usuarios afectados, ya sean clientes o empleados, sobre la naturaleza de la brecha de seguridad y los posibles riesgos asociados.

Si eres uno de los clientes o empleados del Santander y te has visto afectado por este fallo de seguridad, desde OCU advierten de que debes extremar las precauciones: «ahora eres más vulnerable a cualquier ciberataque», apuntan.

- Mantente atento especialmente a llamadas, correos electrónicos o SMS inesperados, pueden ser fraudulentos y no venir de quien dicen. Si sospechas, ponte en contacto con el remitente para confirmar que ese mensaje viene efectivamente de ellos.

- No dejes tus datos en ninguna página sospechosa

- Durante un tiempo, te recomendamos practicar el egosurfing .