Todo lo que tienes que saber sobre el iPhone 14 y cuándo sale a la venta

redacción Martes, 6 de septiembre 2022, 20:16 Comenta Compartir

IPohone 14 o iPhone 2022, la nueva revolución de Apple ya está aquí. Los nuevos dispositivos complementarán al iPhone SE 3, y buscarán introducir llamativas novedades en un universo en el que ya parece estar todo inventado. O no... Los rumores apuntan a que Apple está desarrollando su tecnología para crear su modelo de iPhone plegable, ¿será el 14? De momento no hay ninguna información que apunte a ello, pero debido a la complicidad, lo más seguro es que no llegue con el iPhone 14. Pero seguro que estás deseando saber cuándo salen a la venta los nuevos iPhones y cuáles son sus características.

Según apunta 'AppleSfera', «es obvio apostar por un nuevo chip en los iPhone 14 que supere la potencia de los A15 presentes en los iPhone 13. Algo que podríamos bautizar como 'A16', y posiblemente serían los primeros chips de Apple con tecnología de 3nm de la mano de TSMC. Eso significa que podrán ofrecer más rendimiento y consumir menos energía. Sin embargo, hay un dato que contradice esto y apuesta a que ese chip 'A16' estará presente sólo en los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max». Porque sí, todo apunta a que habrá iPhone 14, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

Sobre el tamaño, los rumores señalan a que podrían ser modelos algo más grande que los anteriores. Además, se cree tendrán mejor calidad de cámara y que las cargas podrían ser algo más rápidas.

Ya se conoce la fecha en la que la compañía presentará su nuevo producto al público: ¡Este miércoles 7 de septiembre! De hecho, Apple celebrará un gran evento que se podrá seguir en streaming a partir de las 19:00 horas. Será entonces cuando se revelen las fechas de reserva y de lanzamiento final, que se cree que van a ser el 9 y el 16 de septiembre respectivamente. Apenas una semana más tarde de su presentación podremos tenerlos en casa. Así ha sido, al menos, en lanzamientos anteriores. El precio, eso sí, en los modelos más caros podría superar los 2.000 dólares.

Temas

iPhone

Apple