«La nueva tasa de alcohol al volante es tolerancia cero, hay que superar el debate de que con una cerveza sí y con dos no»

El director general de Tráfico, Pere Navarro (Barcelona, 72 años) ha querido cerrar el debate sobre «el consumo moderado» de alcohol al volante al señalar ... que la propuesta de la nueva tasa de 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre (0,1 miligramos por litro de aire espirado) equivale a «tolerancia cero», por lo que si se conduce «no se puede beber absolutamente nada», ha señalado este martes en declaraciones a este periódico.

Navarro se ha referido así a la medida lanzada la semana pasada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para rebajar la tasa máxima de alcohol en sangre al 0,2 y extenderla a todos los conductores. Actualmente el tope es de 0,5 gramos salvo para conductores noveles y profesionales, que se sitúa en 0,3 gramos.

Desde que se conoció esta propuesta, Navarro se ha encontrado con multitud de voces, entre ellas las de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, que le reclaman un paso más hasta llegar al 0,0. «Todo el mundo pide 0,0, pero la Comisión Europea, en un informe de diciembre de 2022, recomienda el 0,2, que es el equivalente a tolerancia cero. En Noruega y Suecia, países de referencia en materia de seguridad vial, tienen el 0,2», incide Navarro que recuerda, además, que la presencia de 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre equivale a 0,1 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, « y eso en un control de alcoholemia es nada».

El máximo responsable de la DGT también abunda en esta idea del 0,2 por un margen de seguridad «y para evitar conflictos innecesarios y discusiones» porque, según señala, «hay investigaciones que dicen que algún proceso digestivo puede producir alcohol», por lo que se quiere contemplar un margen de error, «como ocurre con los radares de control de velocidad».

Superar el debate

Navarro ha zanjado el debate de si 0,2 gramos de alcohol equivale a una caña de cerveza o a un vaso de vino, como, quizá, se pregunten muchos conductores. «La medida tiene como objetivo superar el debate de que si se bebe de forma moderada se puede conducir. Qeremos superar ese debate de una cerveza sí, pero dos no. O un vaso de vino sí, pero dos no. La medida es tolerancia cero, es decir, bebe lo que quieras, pero si vas a conducir, no puedes beber alcohol».

El director de la DGT señala que la nueva tasa de alcohol es «coherente» con las campañas de sensibilización de Tráfico, desde la aún recordada del cantante Steve Wonder ('Si bebes no conduzcas', de 1985) hasta la última de este mismo verano en la que insistían en que 'Solo cero tiene cero consecuencias'. Además los mensajes «tienen que ser claros y contundentes«, de ahí que se extienda a todos los conductores y no se diferencie entre conductores noveles y profesionales y el resto de usuarios.

En línea con el ministro Marlaska, Pere Navarro cree que España, como sociedad, «esta preparada para asumir este cambio de mentalidad» y superar el debate. «Llevamos tres años estabilizados en 1.800 fallecidos y 9.200 hospitalizados por siniestros viales. No nos resignamos, algo hay que hacer, y en seguridad vial los avances se hacen por medidas. Y esta es una medida que debe permitir avanzar un escalón más en la política de seguridad vial y en la reducción de los siniestros y sus dramáticas consecuencias. Llevamos muchos años hablando del tema del alcohol y todo el mundo está de acuerdo», enfatiza.

El responsable de la DGT ha vuelto a poner sobre la mesa algunos datos que indican la preocupante relación del consumo de alcohol y las muertes en carretera. Y así enumera que un tercio de los accidentes mortales están relacionados con el alcohol, que el 50% de las autopsias realizadas a los conductores fallecidos revelaron presencia de alcohol o drogas en el organismo, y que en 2023 se dictaron 50.000 condenas penales por conducir con una alta tasa de alcohol. «Cuando se conocen estos datos, la gente nos dice adelante. Hoy mismo he recibido una carta del Ayuntamiento de Madrid apoyando la medida. Que los tuyos te apoyen vale, pero que te apoyen los otros es un paso adelante. Tal y como está el patio político que nadie nos haya puesto de vuelta y media es para tenerlo en cuenta», indica Navarro, satisfecho de que «este asunto no se haya contaminado« por la tensa situación de la política española.

En vigor en 2025

Las nuevas medidas forman parte de la futura reforma del Reglamento de Circulación a partir de una serie de alegaciones presentadas en el trámite de audiencia pública de la citada norma, y que ahora se están estudiando. La reforma no entrará en vigor hasta que lo apruebe el Consejo de Ministros, pero antes el texto ha de analizarse en todos los ministerios e ir al Consejo de Estado como paso previo. «No me atrevo a poner una fecha para su entrada en vigor, pero no será hasta 2025», pronostica. «La actual tasa es de 1990, con lo cual después de casi 35 años podemos esperar cuatro o cinco meses. Es mejor hacerlo bien que hacero rápido».

En cuanto al régimen sancionador, Navarro indica que la DGT ha creado un grupo de trabajo que propondrá «el cómo, el qué y de qué manera», es decir si superar ese 0,2 en un control de alcoholemia comportará una multa, una pérdida de puntos del carné de conducir (y concretar cuántos) o ambas cosas. En la actualidad, las sanciones oscilan entre un mínimo de 500 euros y cuatro puntos pasando por 1.000 euros y la pérdida de seis puntos, al máximo de un delito penal con posibles penas de prisión y pérdida del permiso de conducir durante un período de uno a cuatro años.