Multas de hasta 350.000 euros: engañar con las ofertas del Black Friday puede salir muy caro El Tribunal Superior de Jusiticia de Madrid avala las multas contra siete empresas por falsas ofertas en el Black Friday

Judith Rueda Viernes, 10 de octubre 2025, 10:02 Comenta Compartir

El Black Friday es una fecha muy señalada para poder comprar productos con grandes ofertas y, al mismo tiempo, es una época que algunas empresas utilizan para engañar al consumidor con bajadas de precio falsas. Esto ha llegado a tal punto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido una resolución judicial para avalar sanciones a siete empresas que han sido señaladas por esto.

Las acciones de las que se acusa a dichas empresas se basan en subidas de precio en varios productos para su posterior rebaja al precio original y etiquetarlos como «descuentos». Estos actos suponen un incumplimiento de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que recoge en su artículo 20 que a la hora de mostrar la rebaja de un producto es necesario indicar como precio de referencia el menor que haya tenido ese producto 30 días antes de aplicar el descuento.

Consumo ha penalizado estas prácticas clasificándolas como sanciones graves, con multas de hasta casi 350.000€, además de la prohibición de realizar estas prácticas nuevamente. Tan solo tres de las siete empresas sancionadas han admitido sus acciones sin recurrir, abonando las multas. Sin embargo, las otras cuatro no han admitido su culpabilidad e incluso una ha decidido recurrir, lo que podría constar en sanciones mayores.

Consumo ha abierto este octavo expediente gracias a la ayuda de la herramienta «Price redution tool» lanzada por la Comisión Europea. El objetivo de ésta es monitorear los precios de las empresas a tiempo real. El Ministerio de Consumo no está utilizando esta herramienta únicamente para monitorear falsas ofertas en el Black Friday, sino para las de todas las épocas.