La campaña 'En Navidad compra en Jaraíz' arrancará el 28 de noviembre

El miércoles se celebró una reunión en el salón de pleno del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, en la que participaron los negocios y ... establecimientos del municipio, convocada por la Alcaldía para preparar las bases de la campaña 'En Navidad compra en Jaraíz', que arrancará el 28 de noviembre, coincidiendo con el 'Black Friday'.

La campaña, que se prolongará hasta el 6 de enero de 2026, tiene como objetivo incentivar y premiar las compras, a través de participaciones o papeletas para un sorteo de cheques a canjear en las tiendas y empresas adheridas, las cuales tienen de plazo hasta el 24 de octubre para inscribirse.

La campaña 'Compra en Jaraíz' se viene desarrollando desde hace más de una década para dinamizar el comercio local con motivo de las fiestas navideñas, animando a los vecinos a realizar sus compras en la población. «Animamos al empresariado a participar y contribuir a dinamizar la actividad comercial. Se trata de una iniciativa del comercio local para incentivar y premiar las compras mediante un sorteo con grandes premios a canjear».