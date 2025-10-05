HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

JARAÍZ DE LA VERA

La campaña 'En Navidad compra en Jaraíz' arrancará el 28 de noviembre

P. D. Samino

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El miércoles se celebró una reunión en el salón de pleno del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, en la que participaron los negocios y ... establecimientos del municipio, convocada por la Alcaldía para preparar las bases de la campaña 'En Navidad compra en Jaraíz', que arrancará el 28 de noviembre, coincidiendo con el 'Black Friday'.

