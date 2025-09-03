Las mujeres también mandaban en el Neolítico

Las mujeres también desempeñaban tareas de poder y se situaban en la cúspide de las jerarquías sociales de finales del Neolítico y el principio de ... la Edad de los Metales. Hasta ahora, la visión tradicional de esa época datada entre 2.000 y 3.000 años antes de Cristo, situaba al hombre en lo alto del rango social. Sin embargo, el hallazgo y análisis de dos tumbas de mujeres en el yacimiento de Bocapucheros, en Almagro (Ciudad Real), ha echado por tierra esa idea.

Las tumbas se corresponden con dos mujeres maduras que eran las jefas de este poblado encuadrado en la «Cultura de las Motillas», túmulos en la llanura que, además de servir de lugar de enterramiento, contenían infraestructuras hidráulicas como pozos y eran utilizados para guardar animales domésticos. Según el codirector de las excavaciones de este yacimiento que comenzaron hace tres años, Luis Benítez de Lugo, profesor de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, «eran las jefas de las motillas porque estaban enterradas cámaras funerarias reservadas sólo a personas del máximo rango y seguramente eran las que controlaban el ganado de la zona y el uso del agua».

Y es que el asentamiento situado junto a esta motilla también sufrió el conocido como Evento Climático 4.2 que supuso un brusco descenso de la temperatura media y una brutal sequía hace unos 4.200 años. «El control del agua suponía tener poder porque de él dependía el abastecimiento o el riego y también la supervivencia del ganado porque eran sociedades agrícolas y ganaderas con caballos, ovejas y cabras», indica este arqueólogo.

Entierros con banquete

Lo que también ha revelado este yacimiento es que en la «Cultura de las Motillas» los entierros de personajes importantes se acompañaban de banquetes rituales alrededor del fallecido. «Animales eran depositados como ofrenda al muerto. Después del banquete alrededor, lo enterraban con una pata de cordero u otro animal y le dejaban comida en un cuenco», añade el profesor Benítez de Lugo, para quien «esto demuestra su creencia en el más allá».

Otro descubrimiento que ha sorprendido en el yacimiento de Bocapucheros es que este túmulo situado en la comarca del Campo de Calatrava estaba orientado a la Cruz del Sur, que hace 3.500 años «era la constelación más brillante del firmamento en el Hemisferio Norte aunque hoy no es así por cambios en la rotación el eje de la Tierra y sí puede verse en el Hemisferio Sur donde sigue guiando a los navegantes». «Era una constelación a la que miraba el principal corredor de esta motilla, lo que nos hace pensar que les servía de calendario y para calcular el tiempo», apunta Benítez de Lugo.

Según el equipo de arqueólogos de este yacimiento, apenas sería visible durante unas pocas horas durante la noche y se levantaría un máximo de entre 10 y 15 grados sobre el horizonte pero sería un indicador excelente del punto cardinal sur, algo parecido a nuestra estrella polar para el norte en la actualidad. Bocapucheros se presenta así como un libro abierto a la prehistoria. Su estado de conservación es muy bueno y en el conjunto prehistórico todavía existen alzados originales de más de tres metros de altura en los túmulos. De hecho, son los mejor conservados en toda la Península Ibérica.