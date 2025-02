Una colilla originó el fuego que ha matado a 10 ancianos en una residencia de Zaragoza

Javier Varela Madrid Viernes, 15 de noviembre 2024 | Actualizado 16/11/2024 09:37h. Comenta Compartir

La señal de alarma se dio tres minutos antes de las cinco de la mañana. Y no tardó en conocerse el alcance de la tragedia en el pequeño pueblo zaragozano de Villafranca de Ebro, de 840 habitantes. Un incendio declarado en una habitación de la residencia Jardines de Villafranca, especializada en mayores y también personas con problemas de salud mental, provocó la muerte inmediata de diez internos. El 061 atendió en el lugar a 32 personas, incluyendo un guardia civil. Dos de los heridos han sido trasladados al Hospital Royo Villanova, en Zaragoza. Se trata de un varón de 65 años ingresado en la UCI con pronóstico grave y otro hombre de 72 años, estable en observación. La principal hipótesis de la causa del incendio es que una residente, que falleció en el siniestro, podría haber estado fumando en su habitación mientras recibía oxígeno, lo que habría acelerado las llamas y provocado que se extendieran rápidamente por la estancia.

Eduardo Sánchez, jefe de bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, confirmó que «cuando hemos llegado ya había comenzado la evacuación (de las personas mayores) y la hemos finalizado mientras se llevaban a cabo las tareas de extinción». Además, desveló que «el incendio se ha producido en una habitación de la que no ha salido fuego, pero sí el humo, que es lo que ha provocado los fallecimientos». «Había una puerta cortafuegos que ha funcionado», añadió.

Los primeros indicios del origen del incendio ya apuntaban a que «el fuego podría haberse iniciado en una de las habitaciones y el humo se propagó rápidamente por las instalaciones», según señaló Beltrán Vázquez, delegado del Gobierno de Aragón. Los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza señalaron en un comunicado que «el aviso se recibió a las 4.57 de la madrugada» y que las llamas se iniciaron «en un ala de la residencia en la que se originó una gran cantidad de humo que ha saturado todo el recinto». Tras extinguir el fuego, los efectivos realizaron labores de ventilación en el edificio, permitiendo la reubicación de los residentes en la sala de estar de la propia residencia.

Las claves El accidente Una residente estaba fumando en su cama al tiempo que recibía oxígeno, lo que propagó las llamas

Relato de un residente «He llamado a mi compañero de habitación pero no despertaba. El humo lo inundaba todo»

Rápida actuación Las dos trabajadoras del turno de madrugada sacaron a la mayoría de los residentes a la calle

En el momento en el que comenzó el incendio, en la residencia -que se inauguró en 2008- había dos trabajadoras y 69 internos, la mayoría de ellos de edad avanzada y con movilidad reducida, lo que complicó significativamente las labores de evacuación de los servicios de emergencia. Varios de los residentes que lograron ser rescatados del edificio tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo y crisis nerviosas.

«Hemos salido a ciegas»

«Las auxiliares han comenzado a tocar las puertas y nos han despertado -explicaba una de las residentes-. Hemos salido al pasillo, pero no se veía nada por el humo. Hemos logrado salir a la calle como hemos podido y hemos ayudado a los que hemos podido, incluso a los que se mueven en silla de ruedas. Todo ha sido muy rápido». «Me he despertado por el olor a quemado. He intentado despertar a mi compañero de habitación pero no lo he logrado. No podía respirar y he tenido que salir sin él. Es una de las víctimas», acertaba a explicar otro de los internos.

La directora de la residencia confesaba horas más tarde que la actuación de las dos trabajadoras que cubren el turno de madrugada permitió evitar que la tragedia fuera mayor, con un número más elevado de muertos.

Por su parte, Volga Ramírez, alcaldesa de Villafranca de Ebro, desveló pocos minutos después que afortunadamente «se ha sacado a todo el mundo y, una vez que han despejado el humo, los hemos vuelto a meter». «Se desconoce si hay algún daño estructural en la única residencia de Villafranca de Ebro», subrayó antes de recalcar que en el centro «también hay enfermos mentales y con movilidad reducida».

Un total de 57 residentes serán trasladados a unas instalaciones de la empresa Vitalia en Huesca. Según Antonio Morales, director de Operaciones de Vitalia, se ha organizado todo el operativo necesario para acogerlos el tiempo que sea necesario. También explicó que los residentes serán acompañados por el personal que los atendía en Villafranca, dado que son quienes mejor los conocen. «Nosotros solo prestamos el edificio», dijo.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, decretó un día de luto oficial en la comunidad y prometió una rápida investigación que pueda determinar las causas del suceso y que también va a incluir la revisión por parte de la Administración de los permisos y licencias del centro. «Conocer lo antes posible lo que ha sucedido ayudará a mejorar el protocolo y la gestión», recalcó.