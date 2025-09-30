HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Lugar de Cáceres donde murió un joven la pasada semana. HOY
Un país que nunca se acaba

Muertos de aquí y de allí

Los buitres del crimen. El criminal que da más juego es un niño negro y musulmán llegado en patera

J. R. Alonso de la Torre

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Muertos de aquí y muertos de allí… Hemos llegada a tal punto de degeneración moral que, cuando se produce un homicidio, asesinato, violación, paliza o ... robo, en lugar de apiadarnos inmediatamente de la víctima y despreciar al victimario, sin preguntar por su nacionalidad ni por otras circunstancias que rodean el suceso… En lugar de reaccionar sin ambages, sutilezas ni prejuicios… En vez de apenarnos y sentir dolor por unos, compasión por otros y lástima por estas situaciones de violencia, tan antiguas como el mundo, actuamos de manera miserable y, ante que mostrar disgusto y conmiseración, indagamos para saber quién es el homicida, el asesino, el ladrón, el violento, cuál es su nacionalidad, su sexo, su motivación, su parentesco y, a partir de ahí, reaccionamos de una manera o de otra.

Espacios grises

