HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agente de Policía EP

Muere un hombre de 37 años tras ser corneado por un toro en un encierro en Guadalajara

El fallecido pertenecía a una asociación taurina de Madrid

J.M.L.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:54

Las fiestas patronales de Mondéjar (Guadalajara) en honor al Santísimo Cristo del Calvario finalizaron este jueves con luto. El hombre que el miércoles fue cogido ... por un toro en un encierro celebrado en la plaza de toros de esta localidad de 2.900 habitantes falleció este jueves en el hospital Doce de Octubre, de Madrid, al que fue evacuado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  2. 2

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  3. 3

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  4. 4 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  5. 5 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  6. 6

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  7. 7 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  8. 8 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres
  9. 9

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»
  10. 10

    Seis colegios extremeños acortan su jornada por el calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Muere un hombre de 37 años tras ser corneado por un toro en un encierro en Guadalajara

Muere un hombre de 37 años tras ser corneado por un toro en un encierro en Guadalajara