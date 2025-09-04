HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en Girona

El caso está bajo secreto de actuación mientras se investigan las causas

EP

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:58

Los Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona investigan la muerte violenta de una mujer este jueves por la mañana en Lloret de Mar (Girona).

Según informa la policía catalana en un comunicado, sobre las 11.30 horas de este jueves se ha recibido un aviso por parte de la Policia Local de Lloret de Mar en el que se informaba de la localización del cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un domicilio.

Los Mossos se han dirigido al lugar de los hechos y han comprobado que «había una persona muerta con signos de violencia», y la DIC de la Región Policial de Girona se ha hecho cargo de la investigación y el caso está bajo secreto de actuaciones.

