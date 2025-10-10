Miguel Assal, técnico de emergencias, explica cómo aliviar el dolor de cabeza: «El calor en los pies aleja la sangre de la cabeza» El experto ha compartido lo que considera un «trucazo» para acabar con el dolor de cabeza de forma casera

¿Te duele la cabeza? ¿Sufres de migrañas? Normalmente tiramos de paracetamol o ibuprofeno, pero al parecer hay un truco sencillo y natural que podría funcionar: abre el agua caliente, llena un balde y mete tus pies. Según Miguel Assal, técnico de emergencias y divulgdor en redes sociales, el calor dilata los vasos sanguíneos de tus pies y aleja la sangre de la cabeza, dirigiéndola a las extremidades. «Es la magia de la vasodilatación periférica», asegura, que reduce la presión sobre los vasos de la cabeza (frecuentemente dilatados durante una migraña) y además ayuda a relajarte y disminuir el estrés.

Según explica, «esto reduce la presión sobre los vasos sanguíneos de la cabeza, que suelen estar dilatados en una migraña», e invita a sus seguidores a probarlo en un vídeo que acumula más de siete millones de visualizaciones.

Aunque hay quienes aplauden su consejo, muchos enfermos de migraña crónica han criticado su propuesta: «Los que tenemos migraña crónica eso nos da risa», comenta una seguidora, «Estoy haaaaaaarta de que se minimice el dolor de las migrañas, pero hartisima. Todo el mundo nos manda remedios, consejos, dietas, chequeos y se agradecen, eh? Pero qué hacemos cuándo nada de todo eso nos funciona?», comenta otra.

Su consejo ha suscitado todo tipo de comentarios, desde quienes aseguran que a ellos les funciona hasta los que lo ponen en duda.

Evidencia científica

Según un estudio de PMC de 2016, la hidroterapia, que incluye baños de pies en agua caliente, puede mejorar el tono vagal y reducir la frecuencia e intensidad de los dolores de cabeza en pacientes con migraña.

Además, según un estudio de ResearchGate de 2024, la combinación de baños de pies en agua caliente con inhalación de aceite de lavanda produjo una mejora significativa en la intensidad del dolor, la discapacidad por dolor y la calidad de vida en pacientes con migraña (ResearchGate, 2024.

