Imágenes de Miguel Assal en su vídeo en redes Instagram

El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol

El alcohol, en cualquier medida, es perjudicial para la salud, pero consumir queso antes puede ayudar a reducir algunos de sus efectos más molestos

D.H.

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:16

«No deberías, pero si bebes alcohol deberías antes comer queso», comienza asegurando Miguel Assal en uno de sus últimos vídeos. El reconocido técnico de emergencias, que divulga información a través de sus redes sociales: desde cómo sobrevivir a un infarto si estamos solos en casa hasta el medicamento 'olvidado' que puede salvarte la vida, ha lanzado ahora un importante mensaje sobre el consumo de queso junto al alcohol.

«Esto es lo que dice este estudio de Functional Food Journal. Lo probaron con ratas alimentándolas con queso y luego les dieron alcohol«, explica. »El resultado; que las que comieron queso tenían un 50% menos de alcohol en sangre que las que no lo hicieron«, añade.

El estudio confirma que el queso al tener grasa y proteína ralentiza la absorción del alcohol y sus probióticos activan las enzimas del hígado reduciendo el daño hepático. «Vamos, que dicen que mejora la resaca, que protege tu hígado y que si soplas, pues... Aún así, lo que yo te recomiendo es que no bebas nada de alcohol, ni un solo beneficio saludable para tu cuerpo», termina diciendo Assal en un vídeo que supera ya los tres millones de visualizaciones en Instagram.

