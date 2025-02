Mercadona se despide de uno de sus productos estrella

Irene Toribio Sábado, 2 de noviembre 2024, 08:17 Comenta Compartir

Como parte de su estrategia de innovación constante, Mercadona ha vuelto a retirar de sus estantes uno de sus más populares productos. Después de retirar sus famosas focaccias y la crema de avellanas tan reconocida, la cadena de supermercados valenciana se despide de unas de sus galletas más demandadas y queridas: las Digestive con fibra al 23%. Este producto, incluido en la línea Hacendado, gozaba de una gran aceptación entre los consumidores, sobre todo entre aquellos que buscaban una opción rica en fibra y saludable dentro de la sección de galletas del supermercado. Por eso la noticia ha caído como un jarro de agua fría, generado revuelo en redes sociales, donde Mercadona, precisamente, ha confirmado la noticia.

A través de 'X', antes conocida como Twitter, la cadena ha confirmado lo que muchos ya sospechaban: ya no venden esas galletas. Aunque Mercadona no ha emitido un comunicado oficial detallando el motivo exacto de la retirada de estas galletas, sí ha querido responder abiertamente a la reclamación de una clienta, que se preguntaba por qué ya no encuentra estas conocidas galletas. «Ya no las tenemos en nuestras tiendas. Las de ahora le hemos añadido cereales, avena y centeno para mejorar la textura y el sabor. De todas formas, compartimos tu interés con los responsables para que también lo tengan en cuenta. Gracias por escribirnos», le contestan desde la cadena. La usuaria, nada contenta, ha dejado claro que las nuevas no le gustan nada…

¿Por qué han retirado las Digestive fibra 23%?

La compañía ha explicado en numerosas ocasiones que este tipo de decisiones responden a la estrategia continua de revisión y optimización de su oferta de productos, una práctica habitual en la cadena para asegurar la calidad y adaptarse a las tendencias y demandas del mercado. En este aspecto, los de Juan Roig evalúan de forma constante sus productos, lo que en ocasiones conlleva retirarlos si considera que ya no cumplen con los estándares de calidad o no alcanzan los niveles de venta deseados.

En el caso de estas galletas o en productos con alto contenido en fibra, la formulación de los ingredientes puede cambiar, llevando a empresas como Mercadona a replantearse la viabilidad de ciertos productos o a rediseñarlos.

Los clientes de Mercadona, enfadados

La retirada de las galletas Digestive con fibra al 23% ha suscitado una gran cantidad de reacciones entre los consumidores, especialmente en redes sociales, donde varios clientes han manifestado su descontento. «Las sustitutas están malísimas», le escribe una usuaria de 'X' a Mercadona, además de pedirles que reformulen la receta.

Estas galletas no solo eran populares por su sabor, sino también por su aporte de fibra, un nutriente clave para la salud digestiva que, además, ayuda a mantener la saciedad y regular los niveles de azúcar en sangre.

