La madre que mató a la pequeña Yaiza, declarada culpable de asesinato

Un jurado popular ha declarado este viernes culpable de asesinato a Cristina Rivas, joven de 35 años que en mayo de 2021 mató a su ... hija Yaiza de cuatro años en Sant Joan Despí (Barcelona). Le dio pastillas para sedarla y horas después la asfixió con una bolsa de plástico. Ella se tomó 90 pastillas para intentar suicidarse. No lo logró y el juicio por el crimen, que confesó en todo momento, inclusive en la vista judicial, se ha celebrado esta semana en Barcelona.

«A mi hija me la llevo conmigo, que para eso la he parido yo», confesó Cristina Rivas durante el juicio. Tras el veredicto del jurado, será ahora el juez quien deberá fijar la pena en la sentencia condenatoria. El jurado la ha declarado culpable por unanimidad. A su juicio, hubo una «meticulosa planificación de los hechos». «Las búsquedas de internet (buscó durante semanas información de casos mediáticos de violencia vicaria), los cambios para el cambio de titularidad del vehículo, las cartas de despedida, indican que durante mucho tiempo la acusada preparó todos los detalles para llevar a cabo los hechos metódicamente», afirma el jurado en su veredicto. Sus nueve miembros concluyen que actuó «intencionadamente en dos momentos distintos»: primero la intentó matarla con fármacos y, al ver que a la mañana siguiente seguía viva, la asfixió.

La Fiscalía y la acusación particular, que ha ejercido el padre de la pequeña Yaiza reclaman una condena de prisión permanente revisable. La defensa solicitó que quede exenta de responsabilidad penal por haber actuado con «miedo insuperable» a perder a su hija o por un trastorno mental. Según la Fiscalía, se trata de un «caso de violencia vicaria». El Ministerio Público pidió durante el juicio abrir otra causa para investigarla también por presunto maltrato psicológico a su ex y padre de la niña. El objetivo, dijo, era «hacerle el mayor daño posible no solo con la muerte sino en recalcarle que fue por venganza y por su culpa».

La mujer relató que temía que el padre alejara a la menor de ella y de su familia y que rechazó rehacer la relación. El padre había empezado una nueva relación con otra mujer. La madre aseguró que tomó la decisión de matar a la niña tres días antes, cuando le preguntó al hombre si dejaría que la menor viera a su familia si a ella le pasaba algo: «Me dijo 'Yo soy su padre y yo haré lo que quiera», relató. «En ese momento era rabia lo que sentía hacia él», señaló.

Tras el crimen, dijo en el juicio que sintió que no debería estar viva. «Me arrepiento, claro que me arrepiento», apuntó. «Pido perdón por todo lo que he hecho», remató en su alegato final.