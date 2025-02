Ley de Bienestar Animal: La propuesta de la OCV al Gobierno sobre la eutanasia

Irene Toribio Martes, 10 de octubre 2023, 18:50 Comenta Compartir

«La eutanasia solamente estará justificada bajo criterio y control veterinario con el único fin de evitar el sufrimiento por causas no recuperables que comprometa seriamente la calidad de vida del animal y que como tal ha de ser acreditado y certificado por profesional veterinario colegiado», así establece la nueva Ley de Bienestar Animal el procedimiento sobre la eutanasia de las mascotas en su artículo 27. Sin embargo, este punto ha suscitado polémica ya que su interpretación literal dificulta que los profesionales de la salud tomen la decisión de practicar la eutanasia o muerte digna por razones como la falta de recursos económicos.

Por eso, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha lanzado una propuesta sobre el contenido de los certificados de eutanasia. Destaca que actualmente no existe un organismo administrativo encargado de la gestión de estos certificados, por lo tanto, mientras se espera el desarrollo del reglamento correspondiente, la responsabilidad recae, al menos provisionalmente, en el veterinario que realiza el procedimiento. Este certificado debe formar parte del historial de los pacientes veterinarios a partir del 29 de septiembre. Para ello, se requiere la firma del titular del animal de compañía, junto con su consentimiento informado en el que renuncia al tratamiento para llevar a cabo la eutanasia.

Es una certificación que podría añadirse también a la autorización de la eutanasia. La certificación contempla dos posibilidades, explica la OCV.

- Un primer supuesto en el que se trate de una causa no recuperable que comprometa seriamente su calidad de vida. En esta opción, el veterinario debe hacer constar por escrito que «el animal sufre una enfermedad con ausencia de tratamiento que posibilite su supervivencia con una adecuada calidad de vida y en contra de la dignidad necesaria en nuestra convivencia con los seres sintientes».

- En segundo lugar, el supuesto quizás más complejo se refiere a aquellas situaciones en las que el animal sufre una enfermedad con posibilidad de tratamiento desde un punto de vista sanitario, pero sin que los propietarios tengan posibilidad de tratarla o acceder a ello, de tal forma que ello comprometa seriamente su calidad de vida y aboque al animal a un sufrimiento prolongado en el tiempo incompatible con la dignidad que debe tener todo ser sintiente.

En este caso, previamente no considerado por la Ley, la OCV sugiere hacer constar en la certificación por parte del profesional que: «el animal presenta una patología que compromete gravemente su calidad de vida, en ausencia de disponibilidad de las medias necesarias (tales como las económicas, la naturaleza no manejable del animal, la incapacidad física del titular para atender las necesidades del animal, distancias geográficas incompatibles con tratamientos crónicos, etc.) para su control par parte de su titular, abocando al animal a un sufrimiento prolongado incompatible con la dignidad que se debe procurar en nuestra convivencia con cualquier ser sintiente».

La Dirección General de Derechos de los Animales ha reconocido que la propuesta del certificado de eutanasia de la OCV «cumple con lo establecido en el artículo y es apropiada tanto para el procedimiento de certificación como para el contenido de los certificados» y se está a la espera de una respuesta por parte del Gobierno.