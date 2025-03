Latina o africana y menor de 24 años, el perfil de la trata en España

Diana es la mayor de los siete hijos de una familia pobre del interior de Bolivia. La ilusión de esta chica de 27 años era ... triunfar como cantante, por lo que emigró a la capital y abrió un perfil en Facebook con sus actuaciones. Allí la contactó un supuesto productor musical, paisano, pero residente en España, que la propuso impulsar su carrera con la grabación de un vídeo. Le pagó el billete, pero, nada más recogerla en el aeropuerto, la encerró con llave en su casa y la convirtió en su esclava sexual y doméstica. El avisó de un vecino a la Policía terminó una semana después con el martirio.

Chantal nació hace 18 años en el otro lado del mundo, en el sur de Nigeria. Tuvo una infancia muy dura, pobre, huérfana y con una tía que la maltrataba. Por mediación de un amigo conoció a un grupo de hombres que le ofreció un billete al paraíso europeo. Antes, en un rito vudú, se comprometió a pagar la deuda del viaje a su llegada. A través de Marruecos y del Estrecho, entre golpes y agresiones sexuales de sus acompañantes, llegó a un polígono industrial español, donde esta banda la obligó a prostituirse para indemnizarles hasta que todos fueron detenidos y ella liberada.

Una y otra reúnen en sus tristes relatos y en su persona buena parte de las características de la mayoría de víctimas de la trata de seres humanos que hay en España, un perfil elaborado ahora por Fundación Mutua Madrileña y por Proyecto Esperanza, la estructura de rescate y ayuda a supervivientes de trata que desde hace casi 25 años impulsan las religiosas Adoratrices. Ambas instituciones, con motivo de la celebración hoy del Día Europeo contra la Trata, han querido arrojar algo de luz sobre esta lacra oculta y desconocida, pero en la que podrían estar atrapadas unas 75.000 personas en España. Los expertos, policías y jueces definen a estas mujeres como las auténticas esclavas del siglo XXI.

Para ello han analizado la historia de las casi 1.000 mujeres que llamaron en los últimos cuatro años al teléfono de 24 horas contra la trata de Proyecto Esperanza (607542515), y a las que luego, con la ayuda de entidades como Fundación Mutua, han rescatado dándoles un lugar donde refugiarse y vivir, ayuda sanitaria, psicológica y jurídica, formación y orientación para el empleo o una forma de retorno a su país.

Latina o africana, mujer, menor de 24 años y explotada sexualmente son los rasgos que definen al grueso de estas víctimas. Colombia, con casi una de cada cuatro mujeres rescatadas por Proyecto Esperanza, encabeza el origen de las víctimas de trata en España, seguida por Nigeria, con el 16%, y por Venezuela y Camerún, con el 8% cada territorio.

El 'boom' suramericano

En los últimos años se vive un 'boom' de víctimas latinoamericanas. De allí proceden el 51% de las atendidas por la ONG, el doble que en 2018. Las captadas con engaños o violencia en África siguen siendo el 44%, pero ya no son las mayoritarias. Y los autores del estudio alertan de otro fenómeno preocupante: aunque la práctica totalidad son extranjeras, casi un 10% fueron captadas por las redes delictivas cuando estaban ya en España.

Las víctimas son muy jóvenes y mujeres en un 94%. Más de la mitad tiene menos de 24 años, aunque este rasgo se ha atenuado en los últimos tiempos, pues en 2018 eran adolescentes o jóvenes el 72% de las auxiliadas. Para salir de este infierno el 26% necesito de refugio residencial, en muchos casos durante meses; un 16% precisó de tratamiento psiquiátrico; y un tercio necesitó de formación para el empleo.

Lo que no ha variado en este cuatrienio es el destino de la gran mayoría de chicas. Al menos las dos terceras partes son explotadas sexualmente, en pisos, carreteras, polígonos o prostíbulos, bien por bandas criminales, por proxenetas individuales e incluso por exparejas o grupos familiares. Muchas veces los mismos que las introdujeron clandestinamente en España y que les exigen un pago que no deja de crecer y no pueden saldar.

El tercio restante son esclavas domésticas, trabajadoras forzados en campos y naves o talleres, mendigos en semáforos, esquinas o comercios o mujeres vendidas en matrimonios forzados.