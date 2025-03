El festival Esférica Rioja Alavesa completa su cartel

colpisa Jueves, 7 de julio 2022, 10:39 | Actualizado 10:45h. Comenta Compartir

No es un festival al uso fácil de etiquetar. Ya lo demostró en su primera edición. Esférica Rioja Alavesa vuelve entre el 18 y el 21 de agosto. Lo hace con un atractivo programa de conciertos de música, arte y enogastronomía. Eventos que se llevan a cabo en algunos de los escenarios naturales y patrimoniales más espectaculares de la Rioja Alavesa. Este martes 5 de julio, Esférica Rioja Alavesa hizo su puesta de largo en Madrid. Lo ha hecho junto a 17 Grados Ribeira Sacra, un festival que también aúna música, naturaleza, vino y gastronomía, que se celebrará del 29 al 31 de julio, y que se engloba también en la marca Festivales Para un Territorio. A los dos les une un nexo común: sus fuertes valores culturales y patrimoniales y una gran riqueza gastronómica.

El acto, presentado por Ángel Carmona, ha contado con las intervenciones de Daniel Solana, director de Basquetour; Carmen Pita Urgoiti, directora de Promoción Turismo de Galicia; Vicent Muñoz, alcalde de la Font de la Figuera; Carlos Montilla Cortizo, director de 17º Ribeira Sacra y Esférica Rioja Alavesa, así como representantes de Bodegas Ysios, Pernod Ricard España y Cervezas Alhambra.

«Disfrutar de los conciertos en Esférica, viendo un atardecer de la Rioja Alavesa y visitar las bodegas justo en época de la recogida de la uva se convierte en una experiencia única», señaló Daniel Solana, director de Basquetour.

Esférica Rioja Alavesa propone una nueva forma de entender los festivales, donde se le ofrece al público la oportunidad de disfrutar de una experiencia única a través de conciertos muy exclusivos enmarcados en espacios singulares de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa y acompañados del mejor vino y gastronomía local.

Tras el éxito de la pasada edición 2021, este año el festival añade un municipio nuevo, Elciego, y también aumenta su programación a cuatro días, entre el 18 al 21 de agosto, ofreciendo múltiples actividades culturales en distintos espacios de las inmediaciones de Laguardia, Elciego, Labastida y Lapuebla de Labarca. Un encuentro que se desarrolla en torno a cuatro pilares que hacen de Esférica un festival de vanguardia: música, arte, gastronomía y territorio.

«Los fuertes valores culturales y patrimoniales de Rioja Alavesa hablan por sí solos, haciendo que nuevos y viejos visitantes se enamoren a través de la sintonía exclusiva que proporciona Esférica. Una experiencia creada para disfrutar con los cinco sentidos», señalaron durante el acto de presentación.

Esta segunda edición pondrá en contacto de nuevo a los artistas y al público más exclusivo a través de 15 conciertos en espacios únicos con artistas de talla nacional e internacional como Mon Laferte, Iván Ferreiro Kruder & Dorfmeister, Tanxugueiras, Glassio, The Excitements, JP Bimeni & The Black Belts, Ele, Dani, Los Mejillones Tigre, Elena Setién, Omago, Germán Salto, Mute All DJ o Ángel Carmona.

La riqueza natural y patrimonial de la región alavesa ofrece espacios únicos donde la naturaleza, el paisaje y la arquitectura se entrelazan para entender la presencia de su tradición de una forma más actual. A través de bodegas como Ysios o Marqués de Riscal y espacios como La Póvedaen Lapuebla de Labarca, la iglesia de San Andrés en Elciego o la Torre Abacial o Villa-Lucía en Laguardia, Esférica se torna un encuentro enriquecedor lleno de cultura tradicional y música actual.

Este año una de las novedades más importantes es la incorporación a los espacios del festival de las Bodegas de Marqués de Riscal, en Elciego, fundadas en 1858 y actualizadas en 2006 por el arquitecto Frank Gehry. Además del espacio que ofrece la plaza del reloj de la bodega original y sus reconocidos vinos, el 18 de agosto habrá la oportunidad de disfrutar de la propuesta gastronómica a cargo de Francis Paniego, chef residente en el hotel Marqués de Riscal y galardonado con tres estrellas Michelin.

De nuevo el centro de arte contemporáneo del País Vasco, ARTIUM con el comisariado de Cooperativa Performa (formada por Mónica Maneiro, David Barro e Iñaki Martínez) se encargarán de la intervención artística de Esférica Rioja Alavesa en varios espacios.

Este año el festival vuelve a contar con la compañía y filosofía de Pernod Ricard España, propietaria de los vinos Ysios y de su bodega. Esta obra arquitectónica, diseñada por el ilustre Santiago Calatrava y situada a los pies de la Sierra de Cantabria, es el enclave donde tendrá lugar la celebración de diversas experiencias culturales en torno a la música y la gastronomía.

Más información y entradas están disponibles en la web del festival: www.esfericariojaalavesa.com