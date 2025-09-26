Justicia poética para Alcocer

Justicia poética para Puebla de Alcocer. Fue el pueblo más importante de la Siberia, su capital administrativa y judicial y, durante siete meses de 1939, ... la última capital de la Extremadura republicana. Pero lo perdió todo menos su carácter de faro de la Siberia y su monumentalidad. A su castillo siguen subiendo los fotógrafos con sus drones para fotografiar, a vista de pájaro, la comarca de los pantanos, un paisaje majestuoso e imponente que solo se disfruta desde ese punto.

Paseando por las calles de Puebla de Alcocer, se comprende que por aquí ha pasado la historia y ha dejado sus vestigios en evocadoras calles y callejas, en su castillo, en la iglesia de Santiago, de origen mudéjar y fachada plateresca, en el convento herreriano de San Francisco, que fue lugar de noviciado franciscano hasta su traslado a Guadalupe, y, ya en la parte baja del pueblo, las ruinas del convento de la Visitación, del siglo XVI, famoso por sus dos leyendas: una dice que su origen se debe a que la Virgen se le apareció al párroco de Talarrubias sobre un peral y le encargó su construcción; la otra es muy becqueriana: el poeta romántico la hubiera titulado «La monja sudorosa» y trata de una sor del convento que falleció, estuvo sudando tres días después de muerta y, al sacar sus restos años después, tenía una cruz marcada en el cráneo. Pero volvemos a subir al casco antiguo y el palacio de los duques de Osuna, la casa de la Inquisición y las mansiones del Comendador y de los Solo de Zaldívar nos recuerdan que Puebla fue muy grande.

Justicia poética para Puebla de Alcocer porque la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) va a reabrir, tras cuatro años de parón, un aula universitaria en el pueblo. Dará servicio a los estudiantes de la Siberia y de la zona oriental de la provincia de Badajoz. Puebla de Alcocer se suma a las aulas universitarias de la UNED en la provincia de Badajoz dependientes del Centro Asociado de Mérida: Azuaga, Badajoz, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Villanueva de la Serena y Llerena.

Puebla de Alcocer ha sufrido un ajetreado vaivén histórico desde la Edad Media. Fue posesión del arzobispo de Toledo, del rey Fernando III, del vizconde de Cabrera, de la Orden de Alcántara y de nuevo toledana. De ahí viene que la comarca pertenezca a la archidiócesis de Toledo.

Como ya era preocupante hace 500 años la despoblación de estas tierras, la carta de población de Alcocer facilitó el asentamiento de ciudadanos bajando impuestos, creando dos ferias anuales y repoblando desde Puebla la comarca. Así fueron naciendo Siruela, Garbayuela, Peloche, Talarrubias, Casas de Don Pedro o Herrera. Y así se produjo un auge demográfico que en 1591 daba una cifra importante: la Siberia tenía 20.000 habitantes. ¿Saben cuántos hay según el censo de 2024? 18.000.

Al dividirse España en provincias en 1833, la Siberia pasó a formar parte de la de Badajoz y se establecieron dos partidos judiciales en la comarca: uno en Herrera del Duque y otro en Puebla de Alcocer. Pero, a mediados del siglo pasado, los embalses anegaron las mejores tierras de la Siberia y provocaron que en Puebla de Alcocer emigraran de golpe 650 jóvenes a pueblos de colonización como Entrerríos, Torrefresneda, Zurbarán o Hernán Cortés. Al perder tanta población, el 1 de noviembre de 1965, el Gobierno le quitó a Puebla la cabeza de partido, el juzgado de primera instancia, el juez, algunos servicios y hasta la colección completa del diccionario enciclopédico Espasa. Cuando se cumplen 60 años de aquel desmantelamiento, la reapertura del centro de la UNED en Puebla de Alcocer es un acto de justicia poética.