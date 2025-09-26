HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una señora pasea por el casco antiguo de Puebla de Alcocer. E. RUBIO
Un país que nunca se acaba

Justicia poética para Alcocer

Capital histórica de la Siberia ·

La UNED regresa a Puebla de Alcocer, faro monumental de la comarca

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Justicia poética para Puebla de Alcocer. Fue el pueblo más importante de la Siberia, su capital administrativa y judicial y, durante siete meses de 1939, ... la última capital de la Extremadura republicana. Pero lo perdió todo menos su carácter de faro de la Siberia y su monumentalidad. A su castillo siguen subiendo los fotógrafos con sus drones para fotografiar, a vista de pájaro, la comarca de los pantanos, un paisaje majestuoso e imponente que solo se disfruta desde ese punto.

