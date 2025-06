¿Por qué el 20 de junio es el día más feliz del año? Una psicóloga explica qué hay detrás del 'Yellow Day'

Irene Toribio Jueves, 19 de junio 2025, 22:32 Comenta Compartir

Está declarado oficialmente 'El día más feliz del año' y no es para menos. El 20 de junio, que para los extremeños coincide con el arranque de la Feria de San Juan 2025, se celebra el 'Yellow Day' (en España 'el día más feliz), cuando todo se tiñe de amarillo para recordarnos todo aquello que nos hace felices: personas especiales, recuerdos, lugares, mascotas, actividades... Cualquier motivo es válido para sentirse feliz y especial, aunque lo cierto es que no es casualidad que el día más feliz del año sea el 20 de junio. Tiene una explicación y la analizamos de la mano de Sara Márquez, Médico especialista en Psiquiatría.

¿Por qué se eligió el 20 de junio como el día más feliz del año?

La selección de la fecha de celebración del 'Yellow Day' no es casual, ya que de acuerdo a expertos (psicólogos y meteorólogos) estadísticamente el día 20 de junio es el día más feliz del año, sustentado científicamente en el análisis de las emociones de miles de personas durante este día en específico. Y se debe a varios motivos:

- Llega el verano. El 20 de junio se despide la primavera y se da una calurosa (literalmente en España) bienvenida al verano. Esto se corresponde a un fenómeno astronómico conocido como Solsticio de Verano, mediante el cual el sol alcanza su máxima declinación, proyectando su luz sobre la máxima latitud geográfica sobre la Tierra.

Aunque no todos lo viven de la misma manera. La experta nos explica que «no todo el mundo vive el verano con alegría. Para algunas personas, el calor extremo, el cambio de rutinas o incluso la presión por «sentirse bien» pueden ser fuentes de malestar«, comienza señalando. »También hay quienes atraviesan procesos emocionales o personales complejos que no desaparecen porque haga sol. Por eso es clave respetar los tiempos de cada uno y no compararnos con lo que «se supone» que deberíamos sentir«, añade.

- La cercanía de las vacaciones y los días más largos hacen que nuestro ánimo aumente considerablemente. Comenzamos a planear viajes, los días de disfrute aumentan, gozamos de más tiempo de ocio... En definitiva, estamos de mejor humor y tenemos más ánimo en general.

- El aumento de las temperaturas y horas de luz nos hace felices. «Nuestro cerebro es muy sensible a la luz, especialmente a la natural. Cuando los días se alargan y tenemos más horas de sol, aumentan los niveles de serotonina, una sustancia que mejora nuestro estado de ánimo y nos da más energía. Además, la exposición a la luz solar regula nuestro ritmo circadiano, lo que ayuda a dormir mejor. Y descansar bien es una base fundamental para nuestro equilibrio emocional«, explica la experta.

La luz tiene un gran efecto al activar la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. Pero no es el único factor que influye en esta 'felicidad repentina'. «La parte biológica existe, claro: más luz, más serotonina, más actividad. Pero también hay un componente social muy potente. Culturalmente, asociamos el verano a descanso, ocio, vacaciones, tiempo con amigos. Y todo eso activa en nosotros una especie de «permiso emocional» para disfrutar más, desconectar, salir de la rutina. Nuestro contexto influye mucho en cómo nos sentimos«, apunta Márquez.

Además, en nosotros influye «el efecto placebo». «Está demostrado. Las expectativas que tenemos influyen directamente en nuestra experiencia emocional. Si consideramos el solsticio como un día especial, el cerebro lo vive así. Cambia nuestra percepción, nuestro ánimo y nuestra disposición. No es autosugestión sin base: es cómo funciona nuestra mente. Creer que un día puede ser bueno, puede hacernos vivirlo de una forma más positiva«, explica Sara Márquez.

Cómo aprovechar el 20 de junio

¿Qué pequeños hábitos o rituales podríamos aprovechar el 20 de junio para potenciar nuestro bienestar psicológico? Sara Márquez lo tiene claro: «El 20 de junio es una buena excusa para parar y escucharnos un momento. No hacen falta rituales complicados, pero sí algo de intención. Podemos aprovechar el día más largo del año para reconectar con aquello que nos da equilibrio: un paseo tranquilo, una conversación sin prisa, escribir lo que queremos dejar atrás y lo que queremos cuidar este verano«.

Día Internacional de la Felicidad

Aunque el 20 de junio se considera el día más feliz del año, es el 20 de marzo cuando se celebra el Día Internacional de la Felicidad.

El país más feliz del mundo

Según el Informe mundial sobre la felicidad que cada año elabora la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible 'World Hapiness Report', Finlandia es el país más feliz del mundo.

Para determinarlo, tienen en cuenta variables como:

- Evaluación de vida (Well-being score). Es la puntuación principal (de 0 a 10) que responde a la pregunta: «Imagina una escalera con peldaños del 0 al 10, donde el 10 representa la mejor vida posible para ti y el 0 la peor. ¿En qué peldaño te ubicarías hoy?». Se promedia durante 3 años para mayor estabilidad.

- Apoyo social. Mide la calidad de las relaciones personales y redes de apoyo.

- PIB per cápita (ajustado por paridad de poder adquisitivo). Representa la riqueza disponible por persona.

- Esperanza de vida saludable. Años de vida ajustados por salud, no solo longevidad. Refleja el acceso a servicios de salud y calidad de vida física.

- Libertad para tomar decisiones en la vida.

- Generosidad. Basada en respuestas a preguntas como: «¿Has donado dinero a una organización benéfica en el último mes?», «¿Has realizado trabajo voluntario en el último mes?».

- Percepciones de la corrupción. Una menor percepción de corrupción se asocia con mayor bienestar.

- Desigualdad en la felicidad. Mide cuánto varía la felicidad dentro del país (más desigualdad puede indicar menos bienestar colectivo).

- Emociones positivas y negativas. Frecuencia con la que las personas experimentan emociones como risa, disfrute, interés o con la que las personas reportan estrés, tristeza, enojo.

España, el 38º país más feliz de Europa

Dos puestos por encima de los italianos se sitúa España en el ranking de la felicidad.

